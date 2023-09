Se desata el caos en Alemania por el lanzador de bocadillos que está alterando a la población

Desde hace aproximadamente seis meses, los conductores no paran de encontrarse bocadillos tirados en la calzada en la carretera B184 entre la localidades de Königsborn y Heyrothsberge (Alemania). Un incidente que ha provocado el enfado de los vecinos, que no entienden quién puede estar haciendo algo así. Las autoridades están tratando de identificar al conductor responsable, bautizado como «el lanzador de bocadillos», pero por ahora la investigación no ha dado resultados.

El ‘lanzador de bocadillos’ que mantiene desconcertados a los vecinos

Con una regularidad inquietante, en los últimos seis meses han aparecido bocadillos abandonados en el arcén. Todo apunta a que los ha lanzado el mismo conductor, que hasta la fecha no ha sido identificado. Los bocadillos siempre aparecen entre las localidades de Königsborn y Heyrothsberge, y están envueltos en papel de aluminio.

Sin embargo, hay otras cosas que sí cambian de un bocadillo a otro, como por ejemplo el relleno de lo mismos. Medios locales señalan que a veces están rellenos de salami, y otras de salchichas o de queso. El estado en el que aparecen los bocadillos genera mucho desconcierto entre los vecinos de la zona, ya que a veces están intactos y otras, en cambio, tienen algún mordisco.

Pero aquí no acaba todo. Porque el «lanzador de bocadillos» no solo actúa en la carretera. Ahora también ha cogido la costumbre de tirarlos en jardines privados, lo que ha aumentado el enfado de los vecinos.

Holger Becker, presidente del club de fútbol de Heyrothsberge, explica a la revista alemana ‘Bild’ que algunos bocadillos también han caído a su campo. «Aquí lo hacemos todo de forma voluntaria y mantenemos el lugar nosotros mismos. Se trata de algo muy molesto para nosotros», asegura.

La principal pista que siguen las autoridades es que siempre actúa en día laborables antes de las seis de la mañana, así que podría ir de camino al trabajo. Aunque este incidente pueda parecer una broma, lo cierto es que el conductor puede enfrentarse a una multa de 400 euros. Y es que en el estado alemán de Sajonia-Anhalt tirar basura desde un vehículo en marcha es considerado delito.

Sin lugar a dudas, se trata de un gran misterio que mantiene a los vecinos de la zona en vilo. Algunos se muestran muy enfadados por lo que está sucediendo, mientras que otros dicen estar fascinados por el misterio, tratando de averiguar por qué alguien haría algo así.