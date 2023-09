Vas a tener que devolver tu carnet de conducir a la DGT si estás en la lista de conductores afectados

Hay personas a las que les ha sido retirado el carnet de conducir por conducción temeraria, porque han perdido los puntos de la licencia o porque condujeron el coche con unas tasas elevadas de alcohol que superaron las que permite la DGT.

Existen algunos casos, que las retiradas de carnet a algunos conductores es lo que mejor que puede haber para que se salvaguarde la seguridad vial.

El caso es que hay una serie de vacíos a nivel legal y situaciones en concreto que desconocemos y por las que nos pueden terminar por retirar el carnet o tener que devolverlo.

Este último caso que se puede dar, hay una buena parte de los conductores que lo desconocen, pero existen algunas ocasiones en las que es necesario devolver a la DGT el carnet que te permite poder circular con un vehículo y vamos a ver algunos de estos casos.

¿Cuándo debes devolver tu carnet de conducir?

Existen una serie de precauciones que es necesario tomar cuando se toma un coche, desde no consumir alcohol antes de tomar el coche, hasta el respeto de las normas que establece la DGT.

Hay casos que son muy puntuales, especialmente para evitar que se produzcan malentendidos o que se intente hacer fraude por los dueños del vehículo.

Haces una copia del carnet de conducir si lo has perdido o te lo han robado

Cuando nos roban la cartera estamos ante un problema, porque vamos a tener que pedir cita y renovar toda clase de documentos, incluido el carnet de conducir. El caso es que esto debemos de solucionarlo lo antes posible.

Conducir un carnet sin la licencia tiene una serie de multas que incluso pueden hacer que se termine con sanciones de carácter penal.

¿Qué ocurre si aparece el DNI?

Si acudiste a tu centro DGT más próximo, pediste cita y te hicieron un duplicado del carnet todo está fenomenal.

El caso es que si resultado que pasados unos días reparas en que no lo perdiste y lo has encontrado, pues lo normal es pensar que ello no va a suponer ningún problema.

El caso es que vas a estar equivocado, puesto que desde la DGT se dice que es obligatorio el devolver inmediatamente uno de los documentos.

La DGT en varios comunicados lo que ha hecho ha sido insistir en la regulación, de tal forma que en cuanto se recupere el documento original, habrá que acudir a la oficina de la Jefatura Provincial de Tráfico para devolver a alguno de los trabajadores esta copia.

Lo que se busca con ello es contar con un control de las licencias que se encuentran en circulación y que así evitar que haya denuncias falsas.

Hablamos de que hay personas que actúan de mala manera y que descubrieron un vacío a nivel legal para sacar beneficios.

Así que ya sabes, no te olvides de devolver uno de los carnets si lo pierdes, o te puedes meter en un buen lío.