Este 23 de abril se celebra el día del libro. Una magnífica ocasión para regalar lectura, y de paso, entrar en diferentes historias enigmáticas. Mira las dedicatorias más especiales para regalar un libro en el día del libro, pues muchas veces no sabemos qué frases poner.

Lo ideal es que sean siempre personalizadas, pensando en un hecho que nos una a aquella persona a quien obsequiamos. Son de diferentes autores al escribir sus libros.

¿Cuáles son las dedicatorias más especiales para regalar un libro en el día del libro?

Dedico esta edición a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera. Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte (ed. 1973)

Para Hans Christian Andersen, sin cuya colaboración este libro nunca se habría escrito. Y en memoria de mi hija, por el entusiasmo con que alentaba semejante colaboración. Carmen Martín Gaite, La Reina de las Nieves.

A la memoria de Aguedilla, la pobre loca de la calle del sol, que me mandaba moras y claveles. Juan Ramón Jiménez, Platero y yo

A León Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa: esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Pero tengo otra excusa: esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa todavía: esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Tiene, por consiguiente, una gran necesidad de ser consolada. Si no fueran suficientes todas esas razones, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue hace tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores antes han sido niños. (Pero pocas de ellas lo recuerdan). Corrijo, por consiguiente, mi dedicatoria: A León Werth, cuando era niño. Antoine de Saint-Exupéry, El Principito

Dedicado a lo constantemente nuevo, a la duda metódica, a la timidez desafiante, al siempre es ahora mal que le pese al después, a la complejidad, en fin, dedicado a Alicia. Jorge Wagensberg, Ideas sobre la complejidad del mundo.

Dedicado a la mala escritura. Charles Bukowski, Pulp

Al imaginario lector que podría pagarme medio paquete de cigarrillos si comprara mi libro. Te advierto que no sólo no me identifico con ninguno de los personajes, sino que además, de ninguno de ellos querría ser amiga… Cuidado con las sombras. Ángeles Caso, El Peso de las sombras (escrita con motivo de la Feria del Libro de Madrid de 1995)

Tipos de dedicatorias especiales día del libro