Cuidado con el lavavajillas: si le metes esto lo vas a romper

El lavavajillas es un electrodoméstico que ahora se ha convertido en parte de nuestras vidas y que casi todos tenemos. Es innegable que es muy útil ya que nos sirve para no tener que preocuparnos por los platos y ollas a lavar. Simplemente colocas todo en dentro, agregas el detergente y el abrillantador y le das el botón para que comience a funcionar. En muy poco tiempo los platos quedan limpios, brillantes y perfumados. Sin embargo, muchos suelen cometer un error a la hora de utilizar el lavavajillas que puede ser fatal para nuestro aparato.

El error que todos cometemos con el lavavajillas

En concreto, es un error muy común y muchas veces se comete sin saber que la consecuencia de esta acción podría provocar como decimos, un fallo irreparable del aparato. Así que vamos a ver de qué se trata, ya que es importante que prestes mucha atención.

El error consiste en algo que te puede parecer increíble, pero que realmente mucha gente comete y que no es otro que añadir un poco de detergente para los platos en el lavavajillas, en lugar de la pastilla indicada para ello. Puede que de repente te des cuenta que te has quedado sin pastillas o sin el detergente en gel que es indicado para este electrodoméstico, y crees que un poco de detergente líquido de platos, y que muchas veces tenemos además para limpiar la cocina, funcionará cuando en realidad puede afectar muchísimo a nuestro lavavajillas.

Piensa que el detergente para lavavajillas se coloca en un compartimento especial en el aparato y es además un tipo de detergente muy concentrado y permite que la suciedad se disuelva, facilitando así la limpieza. El líquido para lavar platos funciona de la misma manera, pero crea mucha espuma y por este motivo si lo echas dentro del lavavajillas puedes provocar que deje de funcionar.

De hecho, si colocas el detergente para lavar los platos en el lavavajillas, se formará una cantidad de espuma tal que podrías obstruir las tuberías o incluso filtrarse, provocando que el aparato entre en bloqueo de seguridad o también que cuando lo abras veas como todavía quedan restos de espuma por todos lados y que además, los platos, vasos y demás cosas que hayas colocado dentro estén llenos de jabón. Así que, lo mejor, si te has quedado sin pastillas para lavavajillas, no uses detergente para lavavajillas, más bien lava todo a mano o sal a comprar un pack.