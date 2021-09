Tomar café es algo que hacen muchas personas todos los días y además varias veces. Una bebida sin la que muchos no podrían despertarse por las mañanas o aguantar largas jornadas de trabajo y estudio, pero lo cierto es que el café puede resultar bastante peligroso teniendo en cuenta que hay gente que ha llegado a morir por sobredosis de cafeína, pero ¿Cuánto café se necesita para matar a una persona? Esta es la respuesta de la ciencia.

¿Cuánto café se necesita para matar a una persona? Esta es la respuesta de la ciencia

La cafeína suele tomarse para poder tener energía pero también puede llegar a convertirse en un hábito e incluso en una adicción hasta el punto de llegar a producir la muerte por sobredosis.

Pero ¿qué dosis exacta de café es necesaria para llegar a acabar con la vida de una persona? la respuesta a esta pregunta es mucho más compleja de lo que podamos llegar a pensar. Las personas son muy diferentes entre sí y mientras algunas desarrollan tolerancia al café, otras tienen reacciones diferentes a la cafeína.

Otro obstáculo para encontrar una dosis definitiva es el siguiente: imagina qué alguien hiciera un experimento como «probar a los humanos para averiguar cuánta cafeína se necesita para matarlos», no suena muy bien, ¿verdad? Sin embargo, existen algunos estudios médicos que han intentado entender qué le pasa a nuestro organismo cuando sufrimos una sobredosis de cafeína y gracias a ellos existe una dosis aproximada en base a la cantidad máxima de cafeína ingerida por las personas sin que esta las haya matado: 100 gramos.

Al principio puede que no parezca una gran cantidad pero en realidad 100 gramos de cafeína equivalen a unas 1.200 tazas de café , que por suerte están lejos de las tres o cuatro que tomamos a diario. Sin embargo tampoco es seguro que tomara menos menos mil doscientas tazas de café no te mate.

Generalmente ya se considera peligroso consumir más de 10 gramos de cafeína por día , que es una cantidad enorme de cafeína. Por ello, no es casualidad que muchas personas hayan muerto por sobredosis de este último con dosis aún más bajas. Curioso es el caso de una niña de un año que ingirió por error unos 3 gramos de cafeína de las pastillas para adelgazar de su madre . La pequeña sobrevivió y, aunque sufrió problemas cardíacos y convulsiones pudo salir adelante y no ha tenido consecuencias mayores. Debido a su pequeño tamaño, su caso fue registrado como el segundo con mayor concentración de cafeína para alguien que ha sobrevivido a una sobredosis de cafeína.

En otro caso, un adolescente de 16 años ingirió unos 8 gramos de cafeína pero sobrevivió. Todo esto para decir que no hay una cantidad real que evitar para que la cafeína no te mate pero que básicamente si existiera sería realmente difícil de conseguir. Los médicos desaconsejan tomar más de 500-600 mg de cafeína al día, pero no porque en realidad pueda matarte sino porque puede provocar problemas de salud en el futuro, como la reducción del volumen cerebral.