Los chefs expertos coinciden: para que las berenjenas rebozadas queden perfectas, «déjalas media hora en agua con sal»

Las berenjenas son uno de esos platos tradicionales que se pueden preparar de muchísimas formas diferentes. Una de las más populares son las berenjenas rebozadas, cuya elaboración, a pesar de su aparente sencillez, esconde varios trucos que pueden marcar la diferencia en el resultado final. La elección de la berenjena, el grosor de las rodajas, la temperatura del aceite y, sobre todo, la preparación previa son algunos de los factores clave.

Entre todos esos trucos hay uno que los cocineros consideran fundamental para que las berenjenas queden crujientes y sabrosas: ponerlas en agua con sal antes de rebozarlas. Asimismo, la temperatura del aceite es clave: debe estar bien caliente antes de introducir las rodajas porque si está frío la berenjena puede absorber más aceite del deseado y quedar excesivamente blanda.

El truco definitivo para las berenjenas rebozadas

A la hora de preparar este plato, hay que prestar especial atención a su contenido de agua y a su capacidad para absorber aceite. Al cortar la berenjena en rodajas y sumergirla en agua con sal, se prepara la hortaliza antes de freírla. Es uno de esos trucos que forma parte de la cocina tradicional y se ha transmitido durante generaciones.

El proceso es muy sencillo. Primero hay que lavar bien la berenjena y cortarla en rodajas de grosor medio. Una vez cortadas, las rodajas se colocan en un recipiente y se cubren con agua. Después se añade sal y se dejan reposar durante aproximadamente media hora. Una vez terminado el remojo llega otro de los pasos clave: el secado.

Para ello, hay que escurrir la berenjena y secarla cuidadosamente con papel de cocina. Este paso es fundamental por varias razones: el exceso de humedad puede provocar salpicaduras a la hora de introducirla en el aceite caliente y dificultar que el rebozado se adhiera correctamente a la superficie de la berenjena.

Aquí entra en juego otro de los secretos de esta preparación: la masa del rebozado. Algunas recetas utilizan únicamente harina y agua, mientras que otras incorporan huevo, harina, una pequeña cantidad de cerveza, agua muy fría y una pizca de sal. El resultado debe ser una mezcla homogénea, sin grumos y con una textura ligeramente espesa.

Para prepararla, primero se bate el huevo con una pizca de sal. Después se incorpora la harina poco a poco mientras se mezcla con unas varillas. A continuación se añade la cerveza. El agua muy fría se incorpora progresivamente hasta conseguir la consistencia deseada. La masa debe quedar lo suficientemente espesa como para cubrir la berenjena, pero sin crear una capa demasiado gruesa.

Receta paso a paso

#berenjenasrebozadasfritas #berenjenasfritas #Recetaberenjenasrebozadas #recetasdecasa ♬ sonido original – mamauniversitaria2.0 @mamauniversitaria2.0 BERENJENAS REBOZADAS 🍆 Ingredientes 1 berenjena 1 huevo 7 cucharadas soperas aproximadamente de harina 2 dedos de cerveza, agua con gas o gaseosa Agua muy fría, la necesaria Sal Aceite de oliva virgen extra para freír Opcional: miel de caña Para acompañar: salmorejo 👩‍🍳 Paso a paso Lava la berenjena y córtala en rodajas de grosor medio. Coloca las rodajas en un bol, cubre con agua y añade sal. Déjalas reposar entre 1 y 2 horas. Escúrrelas y sécalas muy bien con papel de cocina. Para preparar la gacheta, bate el huevo con una pizca de sal. Añade la harina poco a poco y mezcla con unas varillas. Incorpora la cerveza, el agua con gas o la gaseosa. Añade agua muy fría y más harina, poco a poco, hasta obtener una mezcla uniforme, sin grumos y ligeramente espesa. Sumerge cada rodaja de berenjena en la masa y sacude suavemente el exceso. Fríe en aceite de oliva virgen extra bien caliente. Después, baja un poco el fuego y cocina por ambos lados hasta que estén doradas. Retira sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Sirve solas, con miel de caña, como guarnición o acompañadas de un buen salmorejo. 🤤 #BerenjenasRebozadas

Para empezar, lava la berenjena y córtala en rodajas de grosor medio. Colócalas en un bol, cúbrelas con agua y añade sal. Déjalas reposar entre 1 y 2 horas para que pierdan parte de su amargor. Después, escúrrelas y sécalas muy bien con papel de cocina.

Para preparar la gacheta, bate el huevo con una pizca de sal y añade la harina poco a poco mientras mezclas con unas varillas. Incorpora después la cerveza, el agua con gas o la gaseosa y agrega agua muy fría junto con más harina, poco a poco, hasta conseguir una mezcla uniforme, sin grumos y ligeramente espesa.

A continuación, sumerge cada rodaja de berenjena en la masa y sacude suavemente para retirar el exceso. Fríelas en aceite de oliva virgen extra bien caliente. Después, baja ligeramente el fuego y cocina las rodajas por ambos lados hasta que queden doradas.

Una vez listas, retíralas y colócalas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Puedes servirlas solas, acompañadas de miel de caña, como guarnición o junto a un buen salmorejo.