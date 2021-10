No es de extrañar que sus propietarios todavía no hayan conseguido vender esta casa a la venta a las afueras de Nueva Orleans, Lousiana. Lo que los futuros inquilinos se encuentran al llegar da escalofríos, o por lo menos, no da la sensación de ser una casa donde se pueda vivir.

A pesar de que se trata de una casa grande, con espacio exterior, habitaciones espaciosas y muchos detalles que podríamos pensar que fuera la casa de nuestros sueños, lo cierto es que las fotos que han presentado para tratar de vender este inmueble son, cuanto menos, inquietantes.

Las fotografías de la propia agencia dejan ver que la casa no es ni mucho menos pequeña. Amplio salón, zonas de exteriores, tres dormitorios, almacén, garaje… todo lo habitual en una casa bastante apetecible.

El problema está en que estas imágenes son un tanto surrealistas ya que cada habitación aparece acompañada por unos muñecos de porcelana vestidos de época que presentan cada una de las habitaciones.

La atmósfera que crean estos muñecos no es la más adecuada para darle salida a este hogar que, además, presenta serios problemas de limpieza, pintura y desperfectos en casi todas sus habitaciones.

En el propio anuncio podemos observar que la propiedad cuesta 149,500 dólares, aunque por el momento la propiedad no ha conseguido nuevo propietario. Tampoco especifican si los muñecos, anfitriones para enseñar la casa, entran en el precio.

It’s like the dolls are standing there saying, proudly, «Look what a disaster this is! You’ll have to rehab the entire thing!» pic.twitter.com/YuKRZmoN1z

— Helen Noble 👀 of House Moderna ⚖️ (@BoobPunchTina) October 4, 2021