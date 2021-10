‘El Juego del Calamar’ es la serie del momento en Netflix. Desde que se estrenó el pasado 17 de septiembre se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, y todo el mundo está hablando de ella. Todos los que hemos visto la ficción vamos poco a poco conociendo más detalles de ella, y la verdad es que la cosa se va poniendo cada vez más interesante de cara a una segunda temporada. Ahora hemos descubierto qué esconden las paredes del dormitorio donde descansan los participantes de ‘El Juego del Calamar’.

Alerta… ¡Spoiler!

La sinopsis de la serie surcoreana es muy sencilla: 456 personas con problemas económicos reciben una invitación para participar en una competición para ganar una generosa cantidad de dinero. A partir de aquí todo se vuelve cada vez más siniestro ya que los concursantes deben participar en perversos juegos infantiles y tratar de sobrevivir a toda costa.

Los participantes están obsesionados con saber cuál será el siguiente juego para tener más ventaja respecto a sus competidores a la hora de formar equipo o elegir en qué orden jugar.

Pues bien, a medida que se van eliminando los jugadores, las camas desaparecen del dormitorio donde pasan todo el tiempo que no están haciendo las pruebas. Cuando van vaciando el espacio, se dejan ver unas figuras en las paredes, aunque en un principio nadie sabe qué son o qué hacen ahí.

Es en el episodio final es cuando se descubre con total claridad de qué se trata: los dibujos de las paredes del dormitorio de ‘El Juego del Calamar’ hacen referencia a los seis juegos: luz roja luz verde, la galleta de azúcar, la cuerda, las canicas, el puente de cristal y el juego del calamar.

Sin lugar a dudas, una pista muy valiosa para los 456 participantes que pasó totalmemte inadvertida para ellos. También, todo hay que decirlo, para la mayoría de los espectadores.

#SquidGame❗️SPOILERS❗️ the games were on the wall the entire time! pic.twitter.com/A23SekO7ZL — LVentertainment (@LVent_) September 30, 2021

¿Habrá segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’?

Por ahora Netflix no ha confirmado la segunda temporada de la serie, aunque esperamos que lo haga en las próximas semanas. Los datos de audiencia de la primera tanda no pueden ser mejores: en poco más de dos semanas desde su estreno, ‘El Juego del Calamar’ ya va camino de convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix. Ahora bien, de confirmarse la segunda temporada, no se estrenará hasta principios de 2023.