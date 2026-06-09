Byung-Chul Han, filósofo sobre el futuro: «En el futuro habrá una profesión llamada oyente”

Vivimos rodeados de mensajes, notificaciones y conversaciones permanentes, pero cada vez son más quienes sienten que nadie les escucha de verdad. Esta reflexión del filósofo surcoreano Byung-Chul Han parece hoy más actual que nunca: «En el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente». Su cita conecta perfectamente con uno de los grandes problemas sociales de la actualidad, que es la soledad, la ansiedad y el deterioro de las relaciones humanas.

Crisis de la escucha

Esta frase aparece en el libro de Byung-Chul Han, La expulsión de lo distinto, donde el filósofo sostiene que la sociedad contemporánea está perdiendo progresivamente la capacidad de escuchar al otro. Según Chul Han, llegará un momento en el que las personas tendrán que recurrir a profesionales para ser escuchadas porque apenas quedará gente capaz de prestar atención auténtica.

Para Byung-Chul Han, escuchar no consiste únicamente en permanecer en silencio mientras otra persona habla. Implica abrirse al otro, dedicar tiempo y atención sin convertir la conversación en un monólogo en el que solo habla una persona. En una sociedad dominada por la velocidad y la autoexposición continua, esa capacidad se está debilitando.

Redes sociales

Gran parte de la obra de Byung-Chul Han gira en torno al impacto de las tecnologías digitales en el día a día. El filósofo considera que las redes sociales favorecen comportamientos narcisistas en los que las personas buscan continuamente reconocimiento y validación. En ese contexto, la conversación deja de ser un intercambio entre dos personas y se convierte en una exhibición permanente del yo.

Mientras las plataformas digitales fomentan la reacción inmediata y la producción constante de contenido, la atención y el interés por lo que la otra persona está contando pierden terreno. El resultado es una sociedad cada vez más conectada tecnológicamente, pero más aislada social y emocionalmente.

Un pensamiento influyente

Lejos de ser una reflexión más, las ideas de Byung-Chul Han han ganado relevancia en los últimos años. Su análisis de la sociedad digital actual y la pérdida de vínculos humanos le ha convertido en uno de los filósofos más leídos del mundo y le valió el reconocimiento internacional con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.