Las bebidas que son igual de saludables que el agua, según Harvard

El té y el café son dos de las bebidas más populares alrededor del mundo, y depende de cómo se tomen pueden tener cientos de beneficios para la salud. Aunque no sustituyen al agua, pueden contribuir a tener una dieta equilibrada, y también a que cada momento sea más ameno. Para compartir con amigos, para pasar un momento bajo el rayo del sol en invierno, o bien, mientras lees, tanto el té como el café pueden ser grandes aliados de momentos únicos. Conoce las propiedades y beneficios de estas bebidas igual de saludables que el agua que seguramente incorporarás con facilidad a tu día a día.

Es necesario continuar tomando los dos litros aconsejados de agua, ya que la mayoría de los procesos de nuestro organismo requieren de agua para funcionar; de igual forma que contribuyen a un cuerpo hidratado y sano. El café y el té son buenos para el cuerpo y también para la salud mental, ya que contribuyen a que las personas se relacionen entre sí, evitando así la ansiedad y la depresión. Es decir, se trata de dos de las bebidas más populares después del agua que tienen cientos de propiedades beneficiosas para la salud. Descubre todas sus propiedades e incorporarla a tu vida cotidiana.

¿Cuáles son las bebidas tan saludables como el agua?

La Universidad de Harvard determinó que tanto el té como el café, dos de las bebidas más consumidas alrededor del mundo, “están repletas de antioxidantes, flavonoides y otras sustancias biológicamente activas que pueden ser buenas para la salud”.

El té como bebida antioxidante

En ese sentido, destacó que el té es una bebida a base de hierbas naturales, y que «el consumo de 2 a 3 tazas de té al día se asocia con un riesgo reducido de muerte prematura, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2».

Cabe destacar que el té contiene antioxidantes como los polifenoles que combaten el daño realizado por los radicales libres a las células, y previenen el riesgo de enfermedades crónicas; y también posee cafeína y aminoácidos, como la L-teanina, que si bien pueden presentar algún efecto secundario, son ideales para la concentración, la atención y la memoria, influyendo notoriamente en la función cerebral.

Por su parte, el té cuenta con propiedades anti-inflamatorias, ya que reduce la inflamación; al igual que puede llegar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y mejorar la salud en general.

A destacar que, según la OCU, la cantidad de antioxidantes presentes en el té dependen de muchos factores: proceso sufrido por el té hasta su comercialización, su variedad, cantidad usada, tiempo que está en el agua, etc. Sin embargo, no se sabe con claridad si son muchas las diferencias entre el té negro y el verde, ni si superan o no la acción de las frutas y verduras.

El café en la salud

Por su parte, la Universidad de Harvard estableció que el café es una bebida saludable. Varios estudios han comprobado que «no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cánceres»; por el contrario, «el consumo de 3 a 5 tazas estándar de café al día se ha asociado sistemáticamente con un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas».

Debes tener en cuenta que el café posee varias propiedades beneficiosas para la salud: es fuente de antioxidantes, lo que es sinónimo de protección de las células del cuerpo; además, mejora el rendimiento físico y mental, gracias a que la cafeína regula los niveles de energía, el estado de alerta y la función cognitiva; a la vez que eleva los niveles de adrenalina, lo que impacta de lleno en el rendimiento físico.

Tomar café reduce el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes tipo 2, y las hepáticas; al mismo tiempo que cuenta con propiedades antidepresivas, ideales para una salud mental regulada.

¿Por qué el café y el té son bebidas tan saludables como el agua?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: porque ambas poseen propiedades hidratantes, al igual que el agua. Sin embargo, como hemos comentado, ninguna bebida sustituye el consumo de los dos litros de agua indicados por la Organización Mundial de la Salud para que el cuerpo logre la estabilidad térmica necesaria y el metabolismo puedan cumplir por completo sus procesos, que se reflejan en un cuerpo sólido y saludable.