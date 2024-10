El aviso de una americana viviendo en Madrid: jamás hagas esto cuando conozcas a un español

Los choques culturales son situaciones comunes cuando se viaja a un nuevo país o se interactúa con personas de culturas diferentes. Estos encuentros pueden ser tanto enriquecedores como desafiantes, ya que cada cultura presenta sus propias normas, valores y comportamientos, los cuales pueden resultar sorprendentes para quienes no están acostumbrados. Estados Unidos y España, aunque comparten ciertas similitudes, presentan algunas diferencias en sus prácticas sociales y rutinas diarias.

Por ejemplo, la familia y las relaciones personales juegan roles diferentes en ambas culturas. En España, las reuniones familiares son muy importantes, y a los estadounidenses les puede resultar extraño la cercanía y calidez que caracteriza a la sociedad española. Para facilitar la adaptación de los estadounidenses en este contexto, una estadounidense que vive en Madrid desde hace cinco años, Maddy, ha ofrecido una serie consejos prácticos acerca de cómo evitar errores comunes al interactuar con españoles, subrayando a importancia del respeto y la comprensión.

La advertencia de una estadounidense que vive en Madrid

La educación y el respeto son fundamentales al cambiar de país y adaptarse a una nueva cultura. Maddy ha compartido en TikTok un vídeo con consejos sobre cómo ser respetuoso en España. Con más de 70.000 visualizaciones, destaca la importancia de conocer algunas costumbres para facilitar la convivencia, especialmente en el contexto del alquiler.

En su vídeo, Maddy aconseja que al empezar una conversación, no hay que preguntar inmediatamente sobre el trabajo o la profesión, ya que estos temas no son habituales al principio. También subraya que no todos hablan inglés, por lo que es esencial aprender algunas frases o palabras básicas en español, como «hola» o «gracias».

Además, destaca la necesidad de saludar al entrar y salir de las tiendas o al encontrarse con vecinos. Maddy menciona que los españoles suelen saludarse con dos besos en la mejilla, en lugar de dar la mano, lo que puede resultar sorprendente para quienes llegan de otros países donde esto no es habitual, como ella. También recomienda ser consciente del tono de voz, ya que los españoles suelen hablar más fuerte, y destaca la importancia de disfrutar de las comidas en un ambiente relajado.

Estos consejos son muy valiosos para quienes buscan alquilar un piso en España, ya que entender y respetar las costumbres locales es clave para integrarse.

Costumbres en Estados Unidos

Las costumbres en Estados Unidos son variadas y reflejan la rica diversidad cultural del país. Esta nación, compuesta por una mezcla de inmigrantes de todo el mundo, presenta una variedad de tradiciones, creencias y estilos de vida que difieren entre sus diversas regiones.

La familia ocupa un lugar central en la sociedad estadounidense. Los lazos familiares son importantes y se celebran diversas festividades a lo largo del año. Una de las más importantes es el Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre y se centra en la gratitud y la unión familiar.

La crianza en Estados Unidos tiende a ser más liberal en comparación con otras culturas. Se fomenta la independencia en los niños, alentándolos a expresar sus opiniones y a participar en decisiones familiares. Las actividades extracurriculares, como deportes y artes, son ampliamente promovidas.

Un apretón de manos es el saludo más común en situaciones formales o de negocios en Estados Unidos. En contextos informales, se utilizan saludos más casuales como «hola» o «¿cómo estás?». La comunicación es generalmente directa y se aprecia la honestidad. En el sur, por ejemplo, es habitual usar expresiones de respeto como «ma’am» o «sir».

Los deportes son un aspecto vital de la cultura estadounidense, siendo el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol los más populares. Los eventos deportivos son ocasiones para la celebración, donde amigos y familiares se reúnen para disfrutar de los juegos.

Regiones

En el sur, las costumbres son más tradicionales y se caracteriza por una profunda hospitalidad. Las reuniones familiares y las comidas abundantes son comunes, así como la popularidad del fútbol americano.

En el noreste, donde se encuentran ciudades como Nueva York y Boston, el ritmo de vida es más acelerado y se valora la educación. La cultura del café y la moda son prominentes, y los residentes tienden a estar al tanto de las últimas tendencias.

El oeste, incluyendo California y el noroeste del Pacífico, es conocido por su diversidad y un estilo de vida más relajado. Las actividades al aire libre, como el senderismo, son habituales, y las costumbres a menudo reflejan influencias indígenas.

Las costumbres en Estados Unidos son ricas y variadas, reflejando la diversidad cultural y la historia del país. Estas costumbres, desde las interacciones sociales y tradiciones familiares hasta las celebraciones y el ocio, proporcionan una visión única del estilo de vida estadounidense.