Arturo Pérez Reverte (74 años): «Queriendo cancelar el debate sobre una guerra provocada por la incapacidad para convivir con el adversario, los sectarios certifican lo oportuno de ese debate»

La Guerra Civil española continúa generando debate nueve décadas después de su comienzo. En este contexto, Arturo Pérez-Reverte ha defendido la necesidad de mantener abierta la conversación sobre aquel conflicto y ha cuestionado los intentos de impedir que personas con posiciones diferentes puedan debatir sobre él. «Queriendo cancelar el debate sobre una guerra provocada por la incapacidad para convivir con el adversario, los sectarios certifican lo oportuno de ese debate», ha escrito el novelista y periodista español.

La pluralidad como punto central

Para Arturo Pérez-Reverte, precisamente la posibilidad de reunir a personas con posiciones diferentes constituye una de las razones fundamentales para celebrar el encuentro. El programa incluye nombres de perfiles muy distintos, entre ellos el expresidente José María Aznar, la exalcaldesa Manuela Carmena, el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, el historiador Juan Pablo Fusi y el ministro Félix Bolaños.

El escritor Pérez-Reverte ha defendido que hablar de la Guerra Civil no significa necesariamente reproducir los enfrentamientos del pasado. Las jornadas pretenden abordar cuatro grandes momentos, que son la Segunda República, el golpe de Estado, el desarrollo de la contienda y su desenlace. La organización sostiene que el objetivo es favorecer el contraste de opiniones y que el debate se desarrolle desde el conocimiento histórico.

Noventa años después

El contexto explica buena parte de la intensidad del debate. La Guerra Civil comenzó en julio de 1936 y terminó en abril de 1939, tras casi tres años de enfrentamiento, violencia y represión.

Arturo Pérez-Reverte ha insistido además en que la sociedad española todavía arrastra parte de las divisiones asociadas a aquel periodo. Durante la inauguración de las jornadas llegó a afirmar que «la Guerra Civil, desgraciadamente, la seguimos teniendo», en referencia a la forma en que el conflicto continúa apareciendo en las discusiones políticas y culturales actuales.

Una reflexión sobre la convivencia

La frase de Arturo Pérez-Reverte plantea así una paradoja, ya que intentar cerrar una conversación sobre un episodio histórico por considerarlo demasiado incómodo puede terminar aumentando su relevancia. Su defensa del debate parte de la idea de que conocer distintas interpretaciones permite confrontar argumentos y comprender mejor un pasado que todavía genera posiciones enfrentadas.

Las jornadas sevillanas se han convertido, de este modo, en un nuevo escenario para discutir sobre la Guerra Civil en su 90.º aniversario. Más allá de las posiciones concretas de cada participante, el episodio demuestra que la memoria de 1936 continúa siendo uno de los asuntos históricos más sensibles de la sociedad española y que la manera de abordar ese pasado sigue provocando un intenso debate público.