Es algo que deberíamos de hacer todos: esto es lo que tienes que hacer con tu pijama antes de guardarlo bajo la almohada

El pijama es una prenda que usamos a diario, pero que muchas veces no le prestamos la atención que se merece. Lo ponemos y lo quitamos sin más, y lo guardamos bajo la almohada o en el cajón sin pensar en las consecuencias que puede tener para nuestra salud e higiene. De hecho con respecto a esta prenda hay algo que deberíamos de hacer todos. Toma nota porque esto es lo que tienes que hacer con tu pijama antes de guardarlo bajo la almohada.

Haz esto antes de guardar el pijama debajo de la almohada

¿Sabías que el pijama puede acumular sudor, células muertas, bacterias, ácaros y otros microorganismos que pueden provocar malos olores, irritaciones, alergias e infecciones? Por eso, es importante que le demos un cuidado adecuado y que sigamos unos hábitos simples que pueden mejorar nuestra calidad de vida.

Ventila el pijama antes de guardarlo

Uno de los hábitos más sencillos y efectivos que podemos adoptar es ventilar el pijama antes de guardarlo. Esto significa que, después de quitarnos el pijama por la mañana, lo colguemos en un lugar donde reciba aire fresco y luz natural, como una percha, una silla o un tendedero.

De esta forma, conseguiremos que el pijama se seque y se airee, eliminando la humedad y los malos olores que pueda tener. Además, la luz solar actúa como un desinfectante natural, ya que ayuda a matar las bacterias y los ácaros que puedan haberse alojado en el tejido.

Otros lugares o alternativas para guardar el pijama

Si no tienes la posibilidad de ventilar el pijama antes de guardarlo, o si prefieres guardar el pijama en otro lugar que no sea bajo la almohada, existen otras opciones que también pueden ser válidas. Lo importante es que elijas un lugar que sea limpio, seco y que no esté en contacto con otras prendas sucias o contaminadas.

Algunos de los lugares o alternativas para guardar el pijama son:

Un cesto o una bolsa exclusivos para el pijama. Puedes tener un recipiente solo para guardar el pijama, que sea de un material transpirable y que se pueda lavar fácilmente. Así, evitarás que el pijama se mezcle con otras prendas y que se ensucie más.

Un armario o un cajón con separadores. Si prefieres guardar el pijama en el armario o en el cajón, puedes usar separadores o cajas para organizar el espacio y mantener el orden. De esta forma, podrás tener un lugar reservado para el pijama, que esté alejado de la ropa sucia o de otros objetos que puedan mancharlo o dañarlo.

Una funda o una bolsa de tela. Otra opción es usar una funda o una bolsa de tela para guardar el pijama, que sea de un color claro y que se pueda cerrar con un cordón o una cremallera. Así, protegerás el pijama del polvo, de la luz y de los insectos, y podrás transportarlo fácilmente si viajas o te quedas a dormir fuera de casa.

¿Cada cuánto debemos cambiar el pijama?

Aunque ventilemos el pijama antes de guardarlo y lo guardemos en un lugar adecuado, no podemos olvidarnos de lavarlo con regularidad. El lavado es imprescindible para eliminar la suciedad, los gérmenes y los malos olores que se acumulan en el pijama con el uso.

Pero, ¿cada cuánto debemos cambiar el pijama? No hay una respuesta única, ya que depende de varios factores, como el tipo de tejido, la estación del año, el sudor que produzcamos, la frecuencia con la que nos duchemos o la sensibilidad de nuestra piel.

Sin embargo, como norma general, se recomienda cambiar el pijama al menos una vez por semana, y lavarlo a una temperatura de entre 40 y 60 grados, usando un detergente suave y sin suavizante. Si el pijama está muy sucio, manchado o huele mal, debemos cambiarlo y lavarlo antes.

También es conveniente tener varios pijamas y alternarlos, para que no se desgasten demasiado y para que siempre tengamos uno limpio y listo para usar. Así, cuidaremos de nuestra salud, de nuestra comodidad y de nuestra imagen.