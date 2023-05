Cambia ya tu pijama: estas son las consecuencias de no hacerlo en a menudo

Tu pijama lo debes cambiar más a menudo de lo que imaginas, no hacerlo con regularidad tiene unas consecuencias que debes conocer. El pijama es ese aliado que nos ponemos por estar por casa y pasa todos los filtros. Es cómodo, llega después de una ducha y no nos damos cuenta de cuánto se ensucia hasta que descubrimos lo importante que es cambiarlo a menudo. De lo contrario, nos exponemos a serios problemas de salud que nos pueden afectar y que quizás no conocíamos hasta ahora. Toma nota de por qué hay que lavar esta pieza de ropa más veces.

Estas son las consecuencias de no cambiar tu pijama a menudo

La era de los pijamas dura todo el año. En invierno esa prenda calentita que nos acompaña en las tardes oscuras y frías y en verano, un buen aliado para estar bien fresquitos al sofá o en la terraza disfrutando del sol que llega a altas horas de la noche. Es un básico que quizás no nos cambiamos con tanta regularidad como deberíamos.

Harpa Gretarsdóttir, es una experta en moda que explica a Glamour Magazine: “es la única prenda íntima que solemos llevar varias veces por norma, y muchos lo usan como única capa y sin ropa interior debajo”. Una costumbre cada vez más extendida. Sacarse el sujetador al llegar a casa es algo recurrente, como también eliminar la parte de abajo. Este hecho pone aún más en riesgo nuestra salud.

Tal como dice esta profesional que trabaja en la marca islandesa IceWear: “Esta intimidad contra nuestra piel y partes de nuestro cuerpo, durante 6 a 8 horas por noche bajo la ropa de cama, los convierte en un caldo de cultivo perfecto para las bacterias y otros gérmenes”. El sudor en determinadas épocas del año se suma a este caldo de cultivo que puede ser más peligroso de lo que imaginamos.

Malos olores, acné, erupciones cutáneas son muchos los efectos que veremos con más frecuencia si no cambiamos el pijama a menudo. Cada día en caso de haber sudado por la noche o una vez a la semana si la temperatura en la habitación y la cama es constante. De no hacerlo, además de los problemas de piel, nos puede afectar al sueño y a la salud de nuestro cuerpo en general más expuesto a infecciones.