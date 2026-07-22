¿El agua de tu piscina se ha puesto verde? Así puedes recuperarla paso a paso sin vaciarla y volver a disfrutar

El agua verde en una piscina suele estar provocada por la proliferación de algas, aunque existen diferentes factores que favorecen su aparición. Uno de los más frecuentes, según los expertos, es un mantenimiento deficiente del agua; cuando el nivel de desinfectante es demasiado bajo o el sistema de filtración no funciona como es debido, las algas encuentran las condiciones ideales para multiplicarse rápidamente y teñir el agua de color verde. Asimismo, cuando el pH no está dentro de los valores recomendados, reduce la eficacia del cloro y de otros productos de mantenimiento; como consecuencia, el agua pierde capacidad para eliminar microorganismos y aumenta el riesgo de aparición de algas.

Por otro lado, el calor acelera el desarrollo de las algas; durante el verano, cuando el agua alcanza temperaturas más altas, es necesario aumentar la frecuencia del mantenimiento. Finalmente, la acumulación de hojas, insectos, suciedad o restos orgánicos en el fondo y las paredes de la piscina proporciona nutrientes para las algas. Un mantenimiento deficiente, junto con una filtración insuficiente, aumenta las posibilidades de que el agua pierda su transparencia y adquiera un tono verdoso.

Cómo limpiar la piscina si se ha puesto verde

#piscinas #mantenimientopiscina #limpiezapiscina #aguacristalina ♬ sonido original – Bricoandpool @bricoandpool Abrir la piscina “a ojo” es el error que se repite todos los años. Y luego pasa lo de siempre: agua verde en 3 días, más gasto y más problemas. Si quieres hacerlo bien de verdad, hay 4 cosas que no fallan: Cloro de choque para arrancar limpio Antialgas para prevenir desde el minuto uno Un analizador de pH (el nivel correcto está entre 7.2 y 7.6) Y floculante si el agua necesita ese extra de claridad No es cuestión de gastar más, es cuestión de hacerlo bien desde el principio. Porque arreglar una piscina sale mucho más caro que abrirla correctamente. Guárdate este vídeo si vas a abrir tu piscina este año. #piscina

Si el agua de la piscina se ha vuelto verde, lo primero es retirar hojas, insectos y cualquier resto de suciedad con una red o un limpiafondos. A continuación, analiza el agua y ajusta el pH para situarlo entre 7,2 y 7,6, ya que un pH desequilibrado reduce la eficacia del cloro y favorece el crecimiento de las algas.

Después, realiza un tratamiento de choque con cloro, respetando siempre las dosis indicadas por el fabricante según el volumen de agua y el estado de la piscina. Durante este proceso es importante mantener la depuradora en funcionamiento, evitar el baño y dejar actuar el producto el tiempo recomendado.

Una vez finalizado el tratamiento, cepilla cuidadosamente las paredes, el fondo, las esquinas y la línea de flotación para desprender las algas adheridas. Después, aplica un producto antialgas para eliminar los restos y prevenir nuevas apariciones. Si el agua continúa turbia o con un tono verdoso, añade un floculante, que agrupa las partículas en suspensión para que el filtro pueda retenerlas con mayor facilidad.

Por último, mantén el sistema de filtración funcionando de forma continua durante 24 a 48 horas, limpia el filtro cuando sea necesario y vuelve a comprobar los niveles de cloro y pH para asegurarte de que el agua recupera su transparencia y queda lista para el baño.

Guía práctica

Durante la temporada de baño es fundamental mantener el agua correctamente desinfectada para evitar la aparición de bacterias, algas y otros microorganismos. Lo recomendable es conservar un nivel de cloro libre residual entre 0,5 y 1,0 ppm, utilizando productos como tabletas de cloro, oxígeno activo o sistemas de electrólisis salina. Además, conviene realizar un tratamiento de choque con dicloro granulado y añadir floculante líquido, tras lo cual deben transcurrir 24 horas antes de bañarse en la piscina. Finalmente, los expertos recomiendan completar el proceso cepillando las paredes y el fondo para conseguir una limpieza mucho más eficaz.

¿Cómo conseguir que el agua luzca completamente transparente? Es necesario eliminar las diminutas partículas en suspensión que provocan turbidez. Gracias al floculante, estas partículas se agrupan para que el sistema de filtración pueda retenerlas. Asimismo, este producto ayuda a eliminar restos de metales oxidados presentes en el agua.

Uno de los aspectos más relevantes es mantener el pH dentro de los valores adecuados para garantizar un baño cómodo y seguro. Si el pH es demasiado bajo puede provocar irritaciones en la piel y los ojos, mientras que si es demasiado alto reduce la eficacia del desinfectante y favorece la formación de incrustaciones. El rango ideal se sitúa entre 7,2 y 7,6.

Por otro lado, el filtro juega un papel clave en la calidad del agua, por lo que requiere un mantenimiento periódico. Antes del inicio del verano es aconsejable realizar un contralavado y una limpieza profunda del filtro. Además, cada cinco años es recomendable sustituir la arena filtrante y eliminar las acumulaciones de cal para mantener el sistema funcionando con la máxima eficiencia.

Finalmente, el uso regular de un alguicida ayuda a impedir el crecimiento de algas y otros microorganismos que pueden deteriorar el aspecto y la higiene del agua. Cuando se combina con un tratamiento desinfectante adecuado, permite conservar la piscina limpia durante más tiempo y evita la aparición de agua verdosa o superficies resbaladizas. Es la mejor forma de disfrutar de un baño mucho más agradable y seguro.