Adiós a las islas en las cocinas: la nueva tendencia en decoración que está ganando terreno y promete cambiar la forma de aprovechar el espacio

Durante años, la isla de cocina ha sido el sueño de cualquiera que se planteara una reforma. Ese bloque en el centro de la estancia, con su encimera amplia y sus taburetes, se convirtió en el símbolo de la cocina moderna y abierta. Pero las tendencias de decoración están cambiando y cada vez más interioristas apuestan por una alternativa más práctica, que aprovecha mejor el espacio y se adapta a las cocinas reales: la península.

Qué es una península de cocina

La península es, en esencia, una isla que no está suelta. Se trata de una encimera que se une por uno de sus extremos a una pared o al resto del mobiliario de la cocina, normalmente formando una L o una G, mientras que el otro extremo queda libre. Así se consigue una superficie extra de trabajo, una barra para comer y una separación natural entre la cocina y el salón, sin necesidad de dejar un bloque aislado en el centro.

La versión que más está creciendo es la península con mesa integrada, que prolonga la encimera con una mesa a la altura de comedor. De este modo, la misma pieza sirve para cocinar, desayunar, comer o teletrabajar, y en muchas casas sustituye directamente a la mesa del comedor.

Por qué la isla está perdiendo terreno

El gran problema de la isla es el espacio. Para que funcione bien, necesita un pasillo libre a su alrededor que permita moverse, abrir los cajones y el lavavajillas o trabajar dos personas a la vez sin chocarse. En muchas cocinas españolas, sobre todo en los pisos de las ciudades, esos metros simplemente no existen, y la isla termina convirtiéndose en un obstáculo que obliga a esquivarla cada mañana.

La península resuelve ese problema. Al estar unida a la pared o al resto de muebles, necesita menos espacio de circulación y libera metros que se pueden aprovechar para otras cosas. Por eso los interioristas la recomiendan especialmente en cocinas medianas y pequeñas, y en viviendas donde la cocina se abre al salón.

Las ventajas de la península frente a la isla

Además de ahorrar espacio, la península suele ser más sencilla de instalar. Si incluye fregadero o placa, las tomas de agua, electricidad y extracción pueden llegar desde la pared más cercana, sin tener que llevar instalaciones hasta el centro de la cocina, algo que en una isla suele complicar y encarecer la obra.

También es una solución muy versátil. Funciona como barra de desayuno, como zona de apoyo cuando se cocina, como espacio de almacenaje con cajones y armarios por debajo y como frontera visual entre ambientes, sin cerrarlos. Quien cocina puede seguir de cara al salón y hablar con la familia o los invitados, que es precisamente una de las razones por las que la isla se hizo tan popular.

Otras alternativas que también ganan peso

La península no es la única opción que está sustituyendo a la isla. En cocinas pequeñas ganan protagonismo las mesas independientes, que se pueden mover o ampliar según el momento, y los carritos o muebles auxiliares con ruedas, que aportan superficie de trabajo cuando se necesita y se guardan cuando no.

La idea de fondo es la misma: cocinas más flexibles y ligeras, pensadas para el uso del día a día y no solo para la foto. Frente al bloque fijo y protagonista, se buscan piezas que se adapten a la vida de cada casa.

¿Desaparecerán las islas de cocina?

No del todo. Los expertos coinciden en que la isla seguirá siendo una gran opción en cocinas amplias, donde hay espacio suficiente para rodearla con comodidad y donde aporta una superficie de trabajo difícil de conseguir de otra forma. Lo que cambia es que deja de ser la elección automática en cualquier reforma.

Por eso, antes de decidirse, lo más recomendable es medir bien el espacio y pensar en cómo se usa realmente la cocina. Si hay metros de sobra, la isla sigue siendo una apuesta segura. Si cada centímetro cuenta, la península puede ofrecer casi las mismas ventajas sin robar espacio. Al final, la mejor cocina no es la que sigue la tendencia, sino la que hace la vida más fácil a quien la usa cada día.