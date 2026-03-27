Adiós a las duchas de siempre: la nueva tendencia que es más cómoda, elegante y accesible

Según confirman arquitectos e interioristas, las duchas de siempre poco a poco están cayendo en el olvido frente a opciones que convierten este espacio en un «santuario de bienestar», donde priman la comodidad y el diseño. Ya no es simplemente un lugar para la higiene diaria, razón por la cual los fabricantes están innovando en materiales, acabados y estilos. Los hogares apuestan por superficies seguras y resistentes a golpes, así como vidrios tratados con capas repelentes al agua y al vapor, que ayudan a mantener el baño impecable durante más tiempo.

Una de las innovaciones más destacadas de 2026 son las duchas a ras de suelo, las cuales, tal y como su propio nombre indica, permite un acceso directo desde el suelo gracias a la eliminación de bordes. Es la mejor opción para personas mayores o con problemas de movilidad gracias a la seguridad que ofrecen. Pero, más allá de la funcionalidad, el efecto visual es impresionante: la continuidad del pavimento genera sensación de amplitud, algo especialmente valioso en baños pequeños.

La nueva tendencia que sustituye a las duchas de siempre

Las duchas a ras de suelo se integran a la perfección en baños de todos los tamaños y estilos decorativos. La eliminación de bordes y escalones permite un acceso directo desde el suelo, lo cual supone una gran ventaja en el ámbito de la funcionalidad y la seguridad. Respecto a la estética, la clave para que el baño parezca más amplio y moderno consiste en integrar mamparas de vidrio transparente sin marco o con perfiles mínimos, que permiten que la luz circule y realzan la percepción de espacio, y platos de ducha de piedra o resina.

Estos platos de ducha, que ofrecen una superficie antideslizante y continua, son los mejores para evitar accidentes domésticos. Los platos de resina permiten acabados en una amplia gama de colores, formas y texturas, lo que facilita la integración con cualquier estilo de decoración. Además, al estar fabricados en una única pieza y no tener juntas como los azulejos clásicos, la limpieza es muchísimo más sencillo. Algunos fabricantes han desarrollado modelos con propiedades termoactivas, que mantienen una temperatura agradable y reducen la sensación de frío al contacto con el pie. Mientras, otros han creado platos con microtexturas que estimulan la circulación sanguínea y proporcionan un efecto de masaje natural en los pies.

En cuanto a las mamparas sin marcos, actualmente son la opción favorita para baños modernos y minimalistas. Al eliminar perfiles y bordes metálicos generan una sensación de amplitud y ligereza que se integra perfectamente en duchas a ras de suelo y platos de gran formato, creando un efecto casi flotante que da un toque de sofisticación. Además de su valor estético, las mamparas sin marcos facilitan la limpieza.

Tendencias

Las duchas de siempre tienen los días contados, ya que los modelos inteligentes están en auge. Son instalaciones que incorporan sistemas de control digital que permiten regular la temperatura y la presión del agua, memorizar ajustes personalizados de distintos usuarios y gestionar funciones adicionales mediante aplicaciones móviles o asistentes de voz. Algunas de las innovaciones más destacadas son la iluminación LED, altavoces Bluetooth integrados y cromoterapia. Los últimos modelos que han llegado al mercado incluso cuentan con aromaterapia, con compartimentos que liberan esencias relajantes de forma controlada. Con todas estas funciones, la ducha deja de ser un espacio dedicado única y exclusivamente a la higiene diaria para convertirse en un verdadero spa.

Por otro lado, la ducha efecto lluvia o cascada es otra tendencia que cada vez cobra más fuerza en los hogares modernos. Los rociadores de gran tamaño, instalados en el techo o en la pared, simulan la sensación de lluvia natural, generando un ambiente relajante. Esta modalidad se complementa perfectamente con la tecnología inteligente, ya que se puede ajustar la temperatura y la intensidad del chorro de agua. Algunos modelos incluso incorporan chorros laterales o jets orientables que permiten un masaje terapéutico.

Finalmente, para completar la experiencia, muchas duchas modernas tienen bancos y accesorios integrados. Los bancos, empotrados o plegables, ofrecen una gran comodidad y, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, se integran en el baño de forma muy elegante. Asimismo, los interioristas apuestan por estanterías minimalistas y compartimentos discretos para productos de higiene personal, que mejoran la funcionalidad sin comprometer el diseño.

Los interioristas recomiendan «apostar por duchas walk-in a ras de suelo, combinadas con platos de piedra o resina de gran formato, porque aportan amplitud, elegancia y funcionalidad al baño. Incorporar sistemas inteligentes y rociadores efecto lluvia convierte la ducha en un espacio de bienestar y relax, adaptado a cada usuario. Los bancos y accesorios integrados no solo facilitan la accesibilidad, sino que completan un diseño cuidado y seguro. En 2026, la tendencia es que el baño deje de ser solo funcional y se transforme en un lugar donde la comodidad, el estilo y la tecnología conviven armoniosamente».