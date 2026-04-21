Adiós para siempre a las alfombras: su sustituto es más cómodo y limpio y es tendencia este 2026

El año 2026 ha llegado con una nueva tendencia en lo que se refiere a las clásicas alfombras que siempre han estado en las puertas de las casas españolas. Los clásicos felpudos hechos de fibra vegetal están dejando paso a las nuevas alfombras de aluminio que están arrasando en el mercado de todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que ha llegado en los últimos meses con estas alfombras.

Esto es un clásico de los hogares españoles: los tradicionales felpudos que te puedes encontrar en cientos de miles de casas en nuestro país. Este elemento suele aparecer más en bloques de edificios en la puerta de los pisos, donde los vecinos situaban estas alfombras hechas con fibra vegetal para no meter la suciedad dentro del piso. Uno de los principales inconvenientes es que la efectividad no era tal.

El clásico felpudo podía ser un elemento decorativo e incluso estar inspirado en tu película favorita, pero con el tiempo se acaba convirtiendo en un saco de polvo que hace que su efecto no sea tal. Para ello se debe limpiar muy a menudo y, con la actividad cotidiana que tenemos todos los trabajadores en España, esto se hace inviable. Así que ahora ha llegado al mercado su sustituto: una alfombra de aluminio que es mucho más manejable y fácil de limpiar. Y parece que ha llegado para quedarse.

El cambio con las alfombras

Las nuevas alfombras de aluminio han llegado a España para arrasar en el mercado y desbancar a las alfombras hechas con fibras naturales que tienden a acumular polvo e incluso pelos si tienes animales en casa. Estos nuevos felpudos compuestos, también hechos con plástico, son capaces incluso de absorber líquidos y tienen una limpieza mucho más fácil.

Las nuevas alfombras de aluminio y plástico tienen más ventajas: son antideslizantes. Este es un aspecto importante, ya que no correrás el riesgo de tropezar o resbalar cuando entres a casa. Además, gracias a su perfil estriado de goma o de cepillo, suponen una barrera eficaz ante el polvo o el barro que acaparará antes de que alguien entre a tu hogar.

Las principales empresas que fabrican estas alfombras de aluminio dejan claro que son imprescindibles para las zonas de un tránsito medio alto, como pueden ser centros comerciales, hoteles, viviendas y oficinas. Así que estas son de vital importancia para que toda la suciedad se quede en la calle y no entre dentro de un recinto privado.

Según los expertos, una de las grandes ventajas de estas alfombras de aluminio es que mejoran el aspecto de las entradas y, algo más importante, reducen en un 80% los gastos de limpieza de una casa. También realizan una retención de la suciedad que estará fuera de la vista de las personas y protegen el pavimento o suelo. Las principales ventajas de estas alfombras son las siguientes: