Los disfraces que serán tendencia en el Carnaval 2019

Ya queda menos para que los brillos y los disfraces imposibles hagan acto de presencia en Carnaval 2019. Como cada año, hay algunos disfraces que serán tendencia de esta fiesta y muchos otros se repetirán. Porque las princesas y los comics no pasan de moda, seguiremos viendo estos atuendos también este año.

Tanto para niños como para mayores, hay determinados disfraces que darán la nota esta temporada sea por su protagonismo o porque se han puesto de moda. Te mostramos algunos de ellos.

Robots

Sí, son disfraces por todos conocidos, pero ahora adquieren mayor protagonismo porque parece que pronto tendremos robots en centros comerciales, empresas y hasta en casa. Por tanto, el robot, algo más sofisticado, también está presente en carnaval 2019.

Lego

Desde la película a los dibujos. Los juguetes Lego siempre están a la orden del día, entonces, ¿Por qué no disfrazarse de ellos? Seguro que ya has visto algunos, pero no por ello dejan de ser algo más original que ir de pirata.

Los Minions

Es un disfraz ideal para ir en grupo o familia. Los Minions siempre están ahí, en dibujos y películas, además el disfraz es muy fácil de hacer, basta un jersey amarillo y un peto vaquero. ¡Y listo!

Los Increíbles

El fenómeno héroes siempre funciona. Pero no vale cualquiera, la última moda son Los Increíbles, pues se han hecho populares gracias a la segunda parte de la película que ha tenido un importante éxito.

Superlópez

Y para héroes, en España, tenemos a Superlópez, un antihéroe algo desastroso que tiene su gracia. Este año veremos más de uno en el Carnaval 2019.

Luke Skywalker, Star Wars

Aunque este año no ha habido película de estreno de Star Wars, este film es siempre un éxito asegurado. Por tanto, vayas como vayas, sea de Luke Skywalker, Rey, Kylo Ren, triunfarás.

Unicornio

Este año están de moda los unicornios. En camisetas, peluches, bolígrafos, cojines… la vida es un unicornio de colores. Así que ya sabes, échale imaginación y maquíllate de rosa, azul y amarillo con algún fondo blanco y ya lo tienes, aquí no hace falta mucha complicación, el trabajo de maquillaje es lo que vale.

Flamenco

Unicornios y flamencos. Son los dos éxitos de la temporada. De manera que si lo de ir de unicornio no va contigo, entonces, decántate por el flamenco, con mucho rosa, por supuesto.