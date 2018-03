La última moda en internet es pedir matrimonio utilizando un aguacate

“¿Quieres casarte conmigo?”. Es una de esas frases que nos cambian la vida, por eso hay que pensar muy bien de qué forma decirla. Cuanto más original, mejor. Y sin duda una de las mejores formas para sorprender a tu pareja es utilizar un aguacate. Porque, efectivamente, pedir matrimonio con el anillo escondido dentro de un aguacate se está convirtiendo en una de las últimas tendencias virales de internet.

Colette Dike, uno de los muchos influencers de Instagram dedicados a temas foodies (su cuenta es @fooddeco) fue el que abrió la veda. El pasado mes de febrero, aprovechando la cercanía de San Valentín, publicó una imagen de un anillo en el interior de un aguacate con el mensaje “etiqueta a alguien que debería pedir matrimonio así”. Seguramente no se esperaba lo que estaba por llegar: además de que la publicación lleva a día de hoy más de 11.000 Me gusta y casi 2.500 comentarios, se inició una espiral de gente proponiéndose a sus parejas con un aguacate en la mano. Y, por supuesto, compartiéndolo en internet.

#avocadoproposal 😊 but why avocados? Guess a healthier way to propose is #this!!! And after scooping the ring out eat the avocado! pic.twitter.com/uGI5PSDX6C

— Navanita Varadpande (@navanitavp) 24 de febrero de 2018