El reloj de los 10.000 años del creador de Amazon

¿Te imaginas que existiera un reloj capaz de dar la hora durante diez milenios? Sí, diez milenios, ¡10.000 años! No lo pienses más porque es real (o va camino de serlo) y todo gracias a Jeff Bezos, dueño y creador de Amazon, que ha financiado el proyecto del reloj de los 10.000 años de la Fundación Long Now, cuya instalación ya ha comenzado.

Fue en los años 90 cuando el ingeniero Danny Hillis pensó en construir el reloj de los 10.000 años. “Cuando era niño, las personas solían hablar sobre qué pasaría en el año 2000. Ahora, treinta años más tarde, siguen hablando sobre lo que va a pasar en año 2000. El futuro se ha ido reduciendo un año cada 365 días”, relataba entonces el ingeniero en el libro ‘Tercera Cultura’. Este fue el germen de una idea que posteriormente explicaba de esta forma en una entrevista con Wired: “Quiero construir un reloj que haga ‘tic’ una vez al año. La aguja de los siglos avanzará una vez cada cien años, el cucú saldrá una vez cada mil. Quiero que el reloj haga cucú cada milenio durante 10.000 años. Si me doy prisa, podría conseguir acabar el reloj para hacer salir el cucú por primera vez”.

Y aquí es donde entra en juego Jeff Bezos. El magnate de Amazon es el impulsor económico del proyecto del reloj de los 10.000 años donando un terreno en Texas (Estados Unidos) y los 42 millones de dólares necesarios para su construcción. Una instalación que ya ha comenzado en las profundidades de la cordillera Sierra Diablo, como el propio Bezos anunció en su perfil de Twitter.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 de febrero de 2018