Hay muchas formas de celebrar San Valentín: yendo a cenar a un romántico restaurante, viendo una película en casa, emprendiendo un viaje sorpresa… Hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos darte otra alternativa muy saludable: participando junto a tu pareja en una carrera muy especial, la Run Valentín.

Se trata de una carrera popular que tendrá lugar el domingo 18 de febrero por las calles de Montecarmelo (distrito de Fuencarral, Madrid) con salida y meta en la Avenida del Santuario de Valverde. Pero no es una carrera popular más, la Run Valentín tiene una peculiaridad: los participantes deben correr en pareja unidos en todo momento por una pulsera. Y para que su registro sea válido deben atravesar juntos la línea de meta (con no más de un metro de distancia entre ambos). Curioso, ¿verdad?

No te preocupes si no tienes pareja porque no es necesario. “Puedes correr con tu mejor amigo, con tu hermano o con tu hijo”, explican desde la organización, que pretende convertir la Run Valentín en “un día de deporte en familia en el que el amor será el protagonista” al grito de ‘Love is in the run!’.

¿Cómo apuntarse a Run Valentín?

En la Run Valentín habrá tres categorías distintas: masculina (hombre y hombre), femenina (mujer y mujer) y mixta (mujer y hombre). Inscribirse en esta carrera tan amorosa es muy sencillo. Tienes hasta el viernes 16 de febrero (o hasta que se agoten los 1.000 dorsales disponibles) para entrar aquí y comprar un pack que incluye dos dorsales para tomar la salida, dos camisetas, dos medallas “y muchas sorpresas”. El precio del pack es de 18 euros. La recogida de dorsales tendrá lugar el 15 y 16 de febrero de 12 a 20 horas en la Plaza de la Independencia, 8 3ª planta de Madrid.

Además de la carrera popular dirigida a adultos, también se celebrará una versión infantil de la Run Valentín. En ella podrán participar niños de entre cuatro y nueve años, y su recorrido será de 100 metros.

¡Ya no tienes excusa para no celebrar San Valentín de una forma sana y rodeado de tus seres queridos!