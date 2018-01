Uno de los mayores miedos del ser humano es la muerte, el día en que todo termine. Porque, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Hay algo más una vez que cerremos los ojos y nuestro corazón deje de latir? Estamos ante un tema sobre el que se ha debatido largo y tendido durante todas las épocas de nuestra historia, y que sigue sin tener una respuesta rotunda. Hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos indagar en ello y descubrir los argumentos que esgrimen tanto la ciencia como la Biblia sobre si hay o no vida después de la muerte.

Lo que dice la ciencia

Existen numerosos estudios científicos sobre el tema. Estudios que no se ponen de acuerdo sobre la existencia o no de vida después de la muerte. Hay algunas investigaciones que sostienen que es imposible que nuestra consciencia sobreviva después de fallecer, y se basa en que cuando nuestro corazón deja de latir se paraliza el flujo de sangre y oxígeno por nuestro cuerpo, con lo que nuestros órganos vitales (el cerebro entre ellos) no tendrían posibilidad alguna de seguir funcionando.

Sin embargo, hay evidencias de que personas que han estado clínicamente muertas durante unos instantes han seguido siendo conscientes de alguna forma mientras estaban siendo reanimados. Algunos pacientes afirman haber sentido como abandonaban su cuerpo y otros incluso haber visto a familiares fallecidos en ese periodo de tiempo.

Lo que dice la Biblia

“Polvo eres y en polvo te convertirás” es una de las frases más famosas de la Biblia. Se la dijo Dios a Adán cuando éste desobedeció y probó la fruta prohibida. Y en los textos sagrados hay numerosos ejemplos más de la ‘nueva vida’ que nos espera al morir. Y es que para la religión cristiana, la vida después de la muerte es un hecho. Una vez que muramos todos resucitaremos, aunque sólo si has cumplido los preceptos de la fe cristiana evitarás el castigo del Infierno e irás al Cielo para disfrutar de la vida eterna.