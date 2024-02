Los 10 países más felices del mundo en 2024... y ¡no está España!

La lista de los 10 países más felices del mundo en 2024 no incluye a España, algo que seguro que nos sorprende. Si nos fijamos en los elementos que han tenido en cuenta para elaborar esta lista, quizás descubramos que de felicidad tiene poco, al menos tal y como la concebimos.

La alegría por las calles, los bares y restaurantes llenos de personas con una sonrisa de oreja a oreja, esos bailes a pie de calle que podemos hacer en cualquier momento. O esos piropos que lanzamos al aire, España podría ser un país feliz, pero no con una lista que tiene en cuenta unos elementos que no cumple.

Así se elabora la lista de los países más felices del mundo

Uno de los factores que hace subir y bajar a los países de esta lista es la Renta per Cápita, un factor que nos afectará de lleno. No es uno de los países del mundo que tenga este indicador más elevado. Por lo que no aparecerá en esta lista en las posiciones más elevadas.

Las ayudas sociales sí que podrían hacernos ganar posiciones, al igual que la esperanza de vida, pero quizás tienen un peso menor que el resto de las 6 variables que han ayudado a crear este listado que nos dejará con la boca abierta al ver qué países están en las posiciones de este top ten.

También afecta la libertad para poder hacer, es decir, emprender o tener una vida que nos empezaremos a construir desde cero. En algunos países los trámites sí que son más sencillos, al menos son más rápidos. España tiene millones de funcionarios, siendo el país de Europa con más trabajadores del estado, pero eso no asegura que todo vaya más rápido, sino todo lo contrario o eso parece.

La libertad de elecciones, la generosidad o la percepción de la corrupción son las otras variables que forman esta lista y que quizás debamos tener en cuenta. Es importante disponer de una serie de elementos importantes como estos, pero cuidado porque lo que acabaremos obteniendo es quizás algo radicalmente distinto.

En definitiva, son términos subjetivos que son difíciles de medir, por lo que esta lista, está hecha con un potente indicador económico, la esperanza de vida y otros elementos que son subjetivos y quizás difíciles de cuantificar.

Estos son los 10 países más felices del mundo

El número 10 es Australia, un país que hemos podido conocer un poco más en estos últimos años y que quizás más allá de un sueldo a final de mes elevado, no nos proporciona mucho más. Aunque los que han elaborado esta lista lo han posicionado en esta posición, seguida de uno de sus vecinos que seguro que también conocemos bien y que nos ha podido dejar una serie de indicadores importantes.

Nueva Zelanda es el 9. Aquí tenemos un paisaje espectacular que sí que puede tener que ver con un estilo de vida y una esperanza más alta, pero también esa amabilidad y conexiones con el mundo que debemos tener en cuenta. Ha conseguido llegar a esta 9 posición de este ranking sobre felicidad por méritos propios.

Seguimos con el dinero primero y llegamos a Luxemburgo. Aterrizamos en el corazón de Europa. La esperanza de vida en este país está en 83 años y en España es de 81. Aunque tenemos muchos centenarios o eso es lo que parece, no vivimos tantos años, si tenemos en cuenta la edad de jubilación. En España es de 67 años viviendo menos años, en Luxemburgo es de 65.

En la posición número 7 está Suiza, este país ha conseguido llegar a pulso a ser el séptimo más feliz. Los sueldos son astronómicos, cuenta con los mejores de la Unión Europea y no es de extrañar con esta Renta por Cápita esté entre los primeros de Europa en esta búsqueda de felicidad en números.

Ascendemos hasta los países Nórdicos, empezando por Noruega que ocupa la posición número 6. Los sueldos son buenos, las bajas son adecuadas, en especial una baja de maternidad y paternidad que hay que tener en cuenta, la esperanza de vida se sitúa también entorno de unos 80 años.

Seguimos con los nórdicos, la posición 5 es Suecia, ya vimos durante la pandemia la forma de actuar, con total transparencia y con unas directrices claras. Es normal que el nivel de corrupción o la confianza que tienen los suecos con sus políticos esté por las nubes, algo que no pasa en gran parte del mundo.

El cuatro país es Holanda, llegando ya a un pódium en el que quizás nos encontremos con más de una sorpresa. Los Países Bajos se han convertido en un polo de atracción por buenos sueldos y nivel de vida.

En el top ten, tenemos en primer lugar a Islandia, un pequeño país que ha conseguido crear a una población feliz y contenta por vivir en este lugar tan especial del mundo.

En el número dos está Dinamarca uno de los nórdicos que faltaba en el listado y en la primera posición una Finlandia que se corona como el país más feliz del mundo. Tocará visitar este lugar para comprobarlo en primera persona.