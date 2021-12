La música de Händel vuelve a llenar Madrid. Tras un paréntesis debido a la pandemia derivada de la Covid-19, la Fundación ”la Caixa” impulsa la 15ª edición de El Mesías participativo con dos conciertos. Los días 14 y 15 de diciembre, más de 480 cantantes aficionados interpretarán partes del oratorio bajo la batuta del director Edward Higginbottom, y con la orquesta Instruments of Time and Truth y el coro Oxford Consort of Voices en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Los conciertos participativos promovidos por la Fundación ”la Caixa” desde hace más de veinticinco años ofrecen a las personas aficionadas a la música la oportunidad de participar en un importante proyecto pedagógico y musical. Lo hacen junto a músicos e intérpretes profesionales de reconocido prestigio y con una de las obras más emblemáticas y significativas del repertorio de todos los tiempos: El Mesías de Händel.

En Madrid, se trata de la vigesimoprimera ocasión en que la entidad organiza un concierto participativo, y la decimoquinta en que lo hace con El Mesías de Händel, que se ha convertido ya en una cita ineludible en el Auditorio Nacional de Música.

El formato participativo convierte este concierto en una propuesta única y diferente. Una experiencia enriquecedora que hace posible el sueño de cantantes con ciertos conocimientos musicales de trabajar estrechamente con orquestas y directores profesionales, interpretando una obra de referencia del repertorio sinfónico-coral en un gran auditorio.

Así, este concierto participativo es mucho más que un concierto: genera un nuevo espacio de integración en el que un amplio conjunto de cantantes aficionados comparte con los músicos profesionales, y también con todos los asistentes.

La experiencia que vivirán los más de 480 cantantes no profesionales al participar en un concierto de estas características ya dio comienzo con el inicio de los ensayos conjuntos el pasado mes de octubre. En total, han sido más de treinta horas de ensayos colectivos. Un intenso trabajo de preparación, liderado por Félix Redondo y Fernando Rubio.

Bajo la dirección del prestigioso director Edward Higginbottom, actuarán desde el escenario del Auditorio Nacional de Música la orquesta Instruments of Time and Truth y el coro Oxford Consort of Voices, y con los solistas Miriam Allan, soprano; Hugh Cutting, contratenor; Benjamin Hulett, tenor, y James Geidt, bajo. A ellos se añadirán, desde sus respectivas butacas, los participantes individuales.

Más de 59.000 cantantes y más de medio millón de espectadores

En 1995, la Fundación ”la Caixa” fue pionera en España al convertir la interpretación de El Mesías de Georg Friedrich Händel en una auténtica experiencia colectiva, un sueño para los aficionados a la música coral con ciertos conocimientos musicales, quienes cantan algunas de las partes corales de este gran oratorio junto a orquestas, solistas y directores de prestigo internacional.

En estos años, la entidad ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-corales emblemáticas, desde el Réquiem de Mozart hasta el Carmina Burana de Carl Orff, pasando por la Cantata 147 de Bach. También ha puesto en marcha otras iniciativas como El musical participativo y ¡Cantemos el cine!, en las que se interpretan algunas de las piezas más emblemáticas de los musicales de Broadway y de la historia del cine, respectivamente.

Desde 1995, esta actividad colectiva se ha extendido a más de 40 ciudades españolas que se han sumado al proyecto con un importante éxito de acogida y participación: 59.200 participantes han cantado las partes corales de las obras programadas, y 512.500 personas han asistido a los conciertos realizados.

Edward Higginbottom, director

Desde hace años, Edward Higginbottom se mantiene en la vanguardia de la interpretación coral internacional. Su trabajo como director del Coro del New College de Oxford —con unos 120 discos editados, importantes premios y numerosas giras de conciertos por Brasil, Estados Unidos, Australia, Japón y la mayoría de los países europeos— le ha asegurado un gran reconocimiento mundial. Sus investigaciones musicológicas han influido profundamente en su concepción musical y lo han llevado a recuperar obras olvidadas y a interpretarlas con los estilos propios de cada época.

Como director de orquesta, ha ofrecido giras de conciertos por toda Europa y en Estados Unidos y Canadá, dirigiendo formaciones como la Academy of Ancient Music, la Orquesta Barroca de la Unión Europea y la Orchestra of the Age of Enlightenment, así como muchos otros conjuntos instrumentales. Es director principal de Instruments of Time and Truth y creador del Oxford Consort of Voices, que a menudo acompaña a la orquesta sobre el escenario.

Ha sido galardonado con la Medalla del Royal College of Organists y es miembro honorario de la Royal Academy of Music de Londres. En reconocimiento a su contribución a la cultura musical francesa, el Gobierno de Francia lo nombró Comendador de la Orden de las Artes y las Letras

Orquesta Instruments of Time and Truth

Instruments of Time and Truth es una orquesta de instrumentos de época fundada en el 2014 por un grupo de artistas internacionales residentes en Oxford y alrededores. Desde sus inicios, su éxito ha sido rotundo, tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Su repertorio se extiende desde Monteverdi hasta Mendelssohn, con obras que también incluyen las últimas sinfonías de Mozart, los conciertos para violín de Beethoven y oratorios de Händel como The Triumph of Time and Truth, del cual toma su nombre. Su discografía consta de dos trabajos dedicados a William Hayes y Pelham Humfrey, y también el CD Easter In Mozart’s Salzburg, que se publicará en los próximos meses.

Ante las dificultades de actuar en directo de la pasada temporada, el conjunto aumentó su oferta digital con grabaciones en vivo de la música de Charpentier y Händel, además de colaborar con la Universidad de Warwick en un ciclo de conferencias ilustradas. Sus actividades satisfacen tanto las demandas de interpretaciones historicistas en su comunidad local como el deseo de compartir la riqueza cultural de Oxford con una audiencia lo más amplia posible.