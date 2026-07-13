Sinsal SON Estrella Galicia 2026 reúne a 30 bandas de 12 países a las puertas de su 25º aniversario

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia presenta hoy, en el Museo do Mar de Galicia, su edición de 2026. Considerado por los expertos como uno de los diez mejores festivales de música de España, el evento cultural del cartel secreto introduce este año dos cambios en su formato habitual: además de los conciertos en la isla de San Simón, extiende su programación durante dos fines de semana para conectar el corazón de la ría de Vigo con otros territorios del entorno y del país vecino, justo a las puertas de celebrar su 25º aniversario.

El primer fin de semana de esta “travesía”, que tendrá lugar del 24 al 26 de julio, conectará Vigo con la isla de San Simón. Sinsal mantendrá su formato habitual: horario diurno, acceso en barco desde los puertos de Vigo y Meirande (Rande) y un cartel artístico que el público no descubre hasta que desembarca. La principal novedad de esta primera tanda de festival será la programación de dos conciertos de inauguración en la mañana del viernes 24 en Vigo en dos arquitecturas significativas de la ciudad: el Planetario del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico y la cámara semianecoica de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións de la Universidade de Vigo.

El segundo fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto, transcurrirá por espacios del patrimonio industrial del puerto de Vigo, el Real Mosteiro de Oia y, por primera vez, se extenderá hasta Braga (Portugal) en colaboración con el reconocido Festival Semibreve. Con este recorrido por el Camino Portugués, el festival recupera el eje cultural entre Vigo, Oporto y Lisboa que inspiró la puesta en marcha de Sinsal a principios de los años dos mil, cuando los promotores viajaban mensualmente al país vecino para conocer las novedades de clubs y tiendas de discos como Matéria Prima.

Para hacer posible esta travesía de 2026, el festival cuenta de nuevo con el patrocinio principal de SON Estrella Galicia y con el apoyo institucional tanto de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia y de la iniciativa Concertos do Xacobeo, como de la Deputación de Pontevedra y de Turismo Rías Baixas en el marco del programa #RíasBaixasFest.

El Festival Sinsal nació en el 2002 -desde 2011 se celebra en la isla de San Simón- con el objetivo de visibilizar a bandas y solistas próximas a la creación contemporánea de la escena musical gallega, estatal e internacional. En cada edición es habitual poder conocer propuestas de estilos muy diversos y de agrupaciones de países de los cinco continentes, una enorme riqueza y diversidad estilística que define y consolida la identidad del proyecto.

La programación musical de Sinsal 2026 se repartirá a través de seis jornadas de conciertos que reunirán a 30 bandas, solistas y DJs en total, cuya sonoridad transita entre las músicas de raíz, rock, punk, hip hop, afrobeat, pop contemporáneo o electrónica, entre otras. Los proyectos proceden de 12 países de cuatro continentes, con bandas de África (Nigeria, Tanzania, Mali, Egipto y Sierra Leona), Europa (Alemania, Inglaterra, Portugal), Asia (Japón) y América (Estados Unidos y Colombia). En el ámbito estatal, habrá una nutrida representación de Andalucía, Baleares, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En el plano de las novedades, el festival acogerá 10 estrenos en el ámbito estatal y 5 en Galicia, de los cuales solo ha desvelado por ahora el del dúo Las Nietas del Charli -que actuará el viernes 31 en la Nave de Redeir@s, en el muelle vigués de Bouzas-, pero algunos de los estrenos de los que disfrutará el público gallego incluyen bandas premiadas en los últimos años.

El festival contará con un despliegue de 13 escenarios, integrando recintos industriales, naturales, académicos e históricos de dos países. En el primer fin de semana, la actividad musical se desarrollará en la cámara semianecoica de la UVigo, en el domo del Planetario -el primero construido en España y segundo en Europa- y en los cuatro escenarios situados en la isla, denominados Buxos Xacobeo 2027, San Simón Estrella Galicia, Santo Antón Galicia Calidade y Malmequeres. La programación secreta de conciertos, además, se acompañará de ocho actividades paralelas divulgativas con el objetivo de dar a conocer el patrimonio cultural, natural e histórico de San Simón, además de talleres de experimentación sonora y hasta un showcooking con la reconocida chef Begoña Vázquez.

Durante el segundo fin de semana, Sinsal se extenderá a diversos espacios urbanos y patrimoniales como el Museu Nogueira da Silva y la Livraria Centésima Página en Braga -en el marco del paseo musical Braga: pasos e espazos del Festival Semibreve- que incluirá las actuaciones de los artistas portugueses Tomás Alvarenga y Alcrud3; o la Nave de Redeir@s en Bouzas -con Las Nietas del Charli-, Kaleido Logistics en el muelle del Areal -concierto especial de celebración del 50º aniversario de la empresa viguesa, en el que María Rodés actuará rodeada de bloques de granito procedentes de diferentes partes del mundo- y el Museo do Mar de Galicia, espacio que acogerá, como en San Simón, una programación secreta -que destacará por el estreno en España de tres bandas, además de un reconocido grupo gallego- en los escenarios Xacobeo 2027 y Serea. Finalmente, el festival terminará en el Real Mosteiro de Oia, el único edificio cisterciense del mundo situado a la orilla del Atlántico, con un concierto de clausura de la cantautora Alondra Bentley.

Nuevos avances del plan ambiental #sinsalsenrastro

En el plano ambiental, el Festival Sinsal SON Estrella Galicia -reconocido a nivel estatal e internacional en distintas ocasiones, también en los Premios Fest e Iberian Festival Awards, por su compromiso con la sostenibilidad- impulsa en San Simón y por tercer año consecutivo #sinsalsenrastro, la iniciativa que busca poner en práctica, a todos los niveles -apelando a la responsabilidad compartida de equipo, proveedores, público, artistas y patrocinadores- un modelo de gestión de residuos basado en la teoría de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.

De nuevo, Sinsal eliminará las papeleras tradicionales de la isla para delegar la gestión de residuos en la responsabilidad individual de cada asistente, centralizando la recogida y separación en el Punto R, el corazón logístico de la gestión de residuos del festival. Igualmente, por segundo año se prescindirá de la producción de vasos nuevos con la identidad del evento promoviendo el uso del Kit Festivaleiro -y de la vajilla reutilizable de Sinsal mediante depósito reversible-, mientras que la cerveza se servirá en los vasos oficiales y reutilizables de SON Estrella Galicia.

La principal novedad de esta edición será que el público tendrá la oportunidad de dejar sus vasos de plástico rígido en el Punto R. Gracias a un acuerdo de colaboración con Iluminacións Santiaguesas, estos residuos plásticos serán procesados y con ellos se fabricará nueva decoración de Navidad y otras festividades públicas.

Últimas entradas a la venta

Sinsal SON Estrella Galicia mantiene activa la venta de las últimas entradas disponibles para asistir a la programación en la isla de San Simón (viernes 24 y domingo 26) a través de la página web www.sinsal.gal (tanto los abonos como los tickets del sábado 25 de julio están agotados).

En el caso del segundo fin de semana de esta travesía, el público también puede adquirir en el mismo espacio web las entradas individuales para los conciertos de Braga, Vigo y Oia, además de un abono especial, a precio reducido, para todos los directos que tendrán lugar en la ciudad viguesa los días 31 de julio y 1 de agosto.