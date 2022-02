La Gala de los Goya 2022 siempre es una gran ocasión para dar rienda suelta al humor en las redes sociales, y los usuarios, un año más, han ofrecido toda una panoplia de visiones divertidas del evento. Esta es una selección de los chistes, visiones y montajes más divertidos que nos hemos encontrado en relación a los Goya de este año 2022 celebrados en Valencia.

La gala de los Goya ha durado cerca de tres horas y media donde hemos podido disfrutar de las actuaciones de Joaquín Sabina, Leiva o C. Tangana. Además de momentos dedicados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o algún que otro percance con algún vestidos entre las invitadas. A esto no ha podido faltar la participación de los internautas que no se han quedado atrás en los memes de esta gala de los Goya 2022.

Memes de todo tipo, bromeando con el vestido de Nieves Álvarez o muchos consideraban que la gala servía para «dormirse». Y por si alguien aún no tiene claro quién se ha llevado el Goya a mejor película 2022 hay que decir que ha sido ‘El buen patrón’ de Fernando León de Arnau, que también se ha llevado el premio a mejor director 2022.

— Antonio, mi alma, cómo de contentos han quedado con tu arte. — Imposible definirlo, Maricarmen. pic.twitter.com/BvckwZPtsh — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) February 12, 2022

Mejor actor de reparto pic.twitter.com/PRlMXsyyIW — Enrique Ballester (@eballester) February 12, 2022

Ojo, que es la "fiesta" del cine español.#Goya2022 pic.twitter.com/19CnxjTcNq — Concejala D Festejos (@Concejajala) February 12, 2022

Yo viendo la gala de los #Goya2022 Expectativa VS Realidad pic.twitter.com/dFNRzErYOU — Kike Malamente (@kikechinaski) February 12, 2022

Muy bien Nieves Álvarez homenajeando al dominó, a mi abuelo le hubiese encantado. #Goya2022 pic.twitter.com/uDWi7ay1c5 — dadanoias (@dadanoias) February 12, 2022