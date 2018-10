Bono propone a Tajani una asociación de europeos y africanos para “hacerse cargo del mundo”

"Creo que mientras América está de vacaciones deberíamos sentarnos en la mesa con nuestros socios africanos, como iguales, y hacernos cargo del mundo" ha dicho el cantante líder de U2.

El cantante y cofundador de la campaña ONE contra la pobreza extrema en África, Bono, ha asegurado este miércoles en Bruselas que los europeos y africanos “deberían hacerse cargo del mundo” mediante una “nueva asociación entre iguales” que permita hacer frente a los retos del futuro, desde la inmigración hasta el aumento demográfico.

“Creo que mientras América está de vacaciones deberíamos sentarnos en la mesa con nuestros socios africanos, como iguales, y hacernos cargo del mundo”, ha dicho el irlandés tras reunirse en la sede del Parlamento Europeo con el presidente de la institución, Antonio Tajani.

“La gente está nerviosa sobre el auge de la inmigración no gestionada procedente del sur, y lo entiendo, pero yo estoy muy entusiasmado sobre lo que está pasando en nuestro continente vecino, creo que existen oportunidades increíbles”, ha afirmado Bono, quien ha insistido en que la población africana es cada vez “más joven y más vibrante”.

Durante el encuentro, Bono ha entregado a Tajani un ejemplar del libro ‘District and circle’, del poeta irlandés Seamus Heaney, y ha asegurado que “recientemente he vuelto a pensar en la idea de casa y me he dado cuenta de que esta es mi casa, soy europeo y también irlandés”, ha dicho.

En contraposición al “sueño americano”, ha dicho el cantante, “si pensamos en artistas envueltos en el proyecto que es Europa no hay demasiados” por lo que quiere “ser parte de la idea romántica de Europa” y trasladar un mensaje positivo al respecto ahora que la gente “está cuestionando” el proyecto en sí.

Por su parte, Tajani ha suscrito las palabras del irlandés y ha recordado la necesidad de contar con una “estrategia europea para África” a través de la cual “trabajemos juntos” para fomentar el crecimiento económico, la lucha contra el cambio climático y la pobreza, así como contra el terrorismo y en pro de la estabilidad del continente.

Para ello, el italiano ha insistido en su propuesta de invertir 50.000 millones de euros en África en los próximos años, y encontrar soluciones para el crecimiento “no desde las lentes europeas sino desde las lentes africanas”.

En su visita al Parlamento Europeo, Bono también se ha reunido con representantes de los grupos políticos, ante quienes ha expuesto la necesidad de abrir nuevas vías de cooperación entre la UE y África como cofundador de la campaña ONE, una ONG que se dedica a luchar contra la pobreza extrema en ese continente.