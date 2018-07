El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, líder de la extrema derecha, presentó este jueves una demanda por difamación contra el escritor Roberto Saviano, su mayor crítico en estos momentos.

La tensión ha ido creciendo entre ellos, sobre todo desde que Salvini amenazó con suspender la protección policial de la que goza el escritor, amenazado por la Camorra desde la publicación del éxito editorial -y televisivo- ‘Gomorra’ en 2006.

“He presentado una demanda contra Saviano como prometí. Acepto todas las críticas, pero no permito que nadie diga que he ayudado a la mafia, una mierda que combato con todas mis fuerzas, o que me alegro de la muerte de un niño. Ya basta”,ha escrito Salvini en Twitter.

Saviano le ha respondido en la misma red social. “El ministro de la Mala Vita (la mala vida, uno de los apodos de la mafia) ha decidido presentar una demanda (…) No me detendré ante un poder que teme a las voces críticas. En el tribunal, Salvini deberá decir la verdad, una experiencia nueva para él”.

El escritor se ha convertido en los últimos meses en una referencia para los críticos del nuevo titular de Interior, mientras la oposición política al gobierno, formado en junio por la ultraderechista Liga de Salvini y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, calla y trata de superar sus propios problemas.

Ho querelato Saviano, come promesso.

Accetto ogni critica, ma non permetto a nessuno di dire che io aiuto la mafia, una merda che combatto con tutte le mie forze, o di dire che sono felice se muore un bambino.

Quando è troppo, è troppo.

Baci😘. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 de julio de 2018