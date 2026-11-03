Laura Matamoros sigue los pasos de su hermana Anita y deja un mal hábito: «Me lo han pedido mis hijos»

Laura Matamoros ha decidido dar un giro a su vida y dejar atrás uno de los hábitos que la ha acompañado durante muchos años: el tabaco. La influencer ha compartido con sus seguidores que ha comenzado un tratamiento para dejar de fumar, una decisión importante que llega después de reconocer públicamente la cantidad de cigarrillos que consumía a diario y el tiempo que llevaba siendo fumadora. Un paso que, aunque afronta con ilusión, también supone todo un reto para ella.

Ha sido la propia Laura quien ha querido hacer partícipe a su comunidad de este nuevo comienzo a través de sus redes sociales. «Tenía que contaros una cosa y es que hoy he empezado a tomarme las pastillas para dejar de fumar», anunciaba, dejando claro que ya ha iniciado el proceso para abandonar definitivamente el tabaco.

La hija de Kiko Matamoros no ha tenido reparos en reconocer la dimensión de su hábito, aunque admite que le cuesta hablar abiertamente de ello. «Me da vergüenza decirlo, pero llevo muchísimos años fumando, no sé si desde que tengo 16, y estaba ya en torno a dos cajetillas diarias», confesaba. Una cantidad considerable que ha terminado por llevarla a plantearse seriamente un cambio en su estilo de vida.

La influencer es consciente de que mantener una rutina saludable y practicar deporte no compensa los efectos perjudiciales del tabaco. Por eso, ha decidido dar prioridad a su salud y afrontar este proceso con todas las ganas posibles. «Aunque hiciese deporte o tuviese una vida saludable, el fumar ya sabemos lo que es. Con esto, lo que quiero deciros es que, a día de hoy, empiezo una vida nueva. En teoría… vamos a ver qué tal va y qué tal funciona», explicaba con naturalidad, sin ocultar la incertidumbre que le genera esta nueva etapa.

Una decisión que ha sorprendido a su familia

El anuncio ha pillado por sorpresa a las personas más cercanas a Laura. De hecho, ni siquiera su madre termina de creerse que ha decidido abandonar el tabaco. «Ni mi madre se cree que esté dejando de fumar», reconocía entre risas, dejando entrever que quienes la conocen saben lo complicado que puede resultar para ella desprenderse de este hábito después de tantos años.

En este camino, Laura también ha querido recurrir a sus seguidores para conocer sus experiencias y encontrar apoyo en quienes hayan atravesado una situación similar. «No sé si vosotros habéis pasado por el mismo proceso o lo estáis pasando, pero os voy a dejar una cajita por aquí porque la verdad es que para mí es totalmente nuevo», compartía.

El precedente de su hermana Anita Matamoros

Esta decisión tiene, además, un precedente dentro de su propia familia. Su hermana, Anita Matamoros, también dejó de fumar el año pasado, por lo que su experiencia podría convertirse en un referente cercano para Laura durante este proceso.

Por el momento, la influencer prefiere ir paso a paso, consciente de que abandonar el tabaco después de tantos años no es una tarea sencilla. Sin embargo, tiene claro que quiere poner todo de su parte para conseguirlo. «Voy a poner todas mis ganas en poder hacerlo», aseguraba.

Un propósito personal con el que Laura Matamoros comienza una nueva etapa, apostando por su bienestar y con la esperanza de que esta vez sea la definitiva.