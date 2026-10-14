Laura Matamoros ha vuelto a situarse frente a los micrófonos para abordar algunas de las cuestiones que marcan su actualidad. La influencer ha acudido a un evento organizado por la agencia de representación de creadores de contenido GO Talents, donde ha podido conversar con Cool sobre su vida personal y profesional. Entre bromas sobre sus hijos, confesiones acerca de los momentos más complicados de su trayectoria en redes y nuevos proyectos, la hija de Kiko Matamoros ha dejado varios titulares.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado al hablar de sus pequeños. Al escuchar una referencia a cómo van creciendo, Laura ha reaccionado con cautela y sentido del humor, consciente de que cualquier comentario sobre su faceta como madre puede terminar dando mucho que hablar. «Me quedo callada, que luego…», ha advertido, antes de que la conversación derivase en una comparación que no ha pasado inadvertida.

«Pareces un poco la madre de la Pantoja con el niño» (en referencia a su hijo mayor, que es subcampeón del mundo de golf en su categoría), le comentamos durante la charla. Una alusión a Isabel Pantoja y a la conocida protección con la que los lectores del papel couché se referirían a la progenitora de la tonadillera. Laura ha recogido el guante con ironía y ha insistido en su prudencia: «Claro. Pues por eso mismo mejor me quedo callada». Una respuesta espontánea que ha dejado uno de los momentos más comentados de su paso por el evento.

Un nuevo proyecto sobre ruedas

Más allá de su faceta familiar, Laura también ha hablado de sus próximos retos profesionales. La influencer se ha embarcado en un proyecto relacionado con el mundo del motor, una experiencia que afronta con ilusión, aunque también con cierta cautela ante un terreno en el que reconoce no contar con tanta experiencia como otros participantes.

«Me he sumergido en un proyecto más y a ver cómo acaba todo esto», ha explicado al ser preguntada por Vendetta. Según ha contado, se trata de una competición de coches en la que participan varias personas y en la que tendrá que medirse con otros concursantes con mayor experiencia al volante. «Es una carrera en coche y entre unos cuantos participantes, y cada cual tiene más y más experiencia en coches. Yo no tanto, así que, bueno, una experiencia», ha resumido. Un nuevo desafío con el que Matamoros amplía su abanico de proyectos y se adentra en una disciplina diferente a la que acostumbra a mostrar en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

El desgaste de las redes sociales

Uno de los asuntos más personales de la entrevista ha sido el debate sobre la presión que soportan los creadores de contenido. Preguntada por el vídeo de Lola Lolita en el que la influencer aparecía llorando y reconocía que necesitaba parar, Laura ha mostrado su comprensión y ha puesto el foco en la exposición constante a la crítica.

«Sinceramente, creo que, como bien decía Lola, hagas lo que hagas te van a criticar: rías, llores. En fin, es un mundo. La verdad que bastante cruel», ha señalado. La influencer ha reconocido que ella misma ha atravesado etapas complicadas durante sus casi trece años vinculada a las redes sociales. «Yo también he tenido momentos más altos o bajos en ese sentido. Y hay veces que te dan ganas de tirar la toalla porque no es fácil lidiar con tanta avalancha de gente que se pone en contra tuya porque sí», ha confesado.

La hija de Kiko Matamoros también ha recordado uno de los episodios más recientes que le hicieron plantearse hasta dónde estaba dispuesta a soportar las críticas. El detonante fue una publicación en la que explicó que tenía un problema relacionado con los ojos. «Muy recientemente, cuando conté que tenía… subí un post porque tenía un problema con el tema de los ojos y a la gente le dio por casi tres mil y pico comentarios diciéndome de todo, barbaridades que no quiero repetir», ha relatado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Sin embargo, su trayectoria profesional y el hecho de haber convertido esta actividad en su forma de vida han pesado a la hora de continuar. «Al final es una forma de vida, un estilo también en el que yo, en mi caso, llevo ya casi trece años. Es mi trabajo y, como he dicho, mi estilo de vida», ha explicado. Pese a todo, Laura ha reconocido que mantenerse en primera línea no resulta sencillo. «Siempre saco lo positivo. Pero sí es verdad que cuesta mucho y es muy complicado estar y seguir surfeando la ola. Cuesta», ha admitido.

Preguntada por si alguna vez se había planteado acudir a la Policía para denunciar los ataques recibidos, Laura ha explicado que, por el momento, ha optado por otra vía: bloquear a quienes traspasan los límites. «No, porque creo que debería llegar a algo ese tipo de denuncias. Pero sé y entiendo que no, que no lo es. Entonces, para perder el tiempo, prefiero bloquear», ha respondido.

Con su habitual tono irónico, ha rematado la cuestión con una frase dirigida a quienes la critican: «Creo que debo tener mil millones de personas bloqueadas, más de los seguidores que tengo. ¡Y hala! Y un besito para todos ellos». Una respuesta que refleja su hartazgo ante los comentarios ofensivos y su decisión de poner límites a la exposición digital.