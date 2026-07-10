Kiko Matamoros: «Me ha sorprendido que Planeta apueste por Alejandra Rubio porque evidentemente es una analfabeta»

Kiko Matamoros es el ejemplo de que leer a un autor Premio Nobel de Literatura y seguir programas de televisión del estilo de Sálvame no es incompatible. Dado su interés por la lectura y su conocimiento sobre el universo de las Campos, el colaborador (y primo de Almudena Grandes) ha expresado su opinión en una entrevista con OKDIARIO sobre el hecho de que Alejandra Rubio haya publicado una novela, Si decido arriesgarme (Esencia): «Me ha sorprendido que Planeta apostara por ella porque, evidentemente, es una analfabeta».

«Es una vergüenza. No sé si está mal que lo diga, pero me han hecho ofertas para escribir y siempre he dicho que me daba mucho pudor. A mí me da mucha vergüenza ir a una gran superficie y ver una góndola donde están los libros de Sandra Barneda. Que no se moleste, pero es que para mí es una escritora pésima. O de Boris Izaguirre, o de quien sea. Están ahí porque los firman ellos», comenta.

Hay casos de libros publicados por famosos en los que Matamoros duda, incluso, de su autoría: «No sé ni si los escriben, porque algunos no saben ni hablar». En cuanto a Alejandra Rubio, la publicación le parece «un despropósito de gran magnitud». «Ahí están las cifras, aun con la promoción que ha hecho», subraya. Según los datos conocidos en junio, sólo se vendieron 1.277 ejemplares de Si decido arriesgarme.

La hija de Terelu Campos acudió a De Viernes en mayo para promocionar su novela. En el programa de Telecinco, además de dejar claro el objetivo de su visita -«perdóname, no vengo a hablar de mi primo, he venido a hablar de mi libro»-, anunció que había salido a la venta la segunda edición del libro que firma como Ale Rubio. También se ha extendido el rumor de que la historia podría adaptarse al audiovisual en una serie para Netflix, y hay quien bromea con que podría protagonizarla su pareja, Carlo Constanzia (que ya ha trabajado en otros títulos, como Toy Boy), ya que algunas de las escenas descritas estarían inspiradas en sus experiencias personales, «como con todos los escritores», explicó en De Viernes.

Si decido arriesgarme es una novela romántico-erótica. «Pretende ser erótica, pero claro, tuvo el atrevimiento de leer un pasaje de la novela en público, que te ponía de todo menos cachondo. Producía rechazo», valora. De hecho, «el escritor erótico tiene que montar el relato de manera que a ti llegue a producirte cierto deseo, excitación, morbo», pero Alejandra Rubio, según lo que describe Matamoros, habría utilizado para relatar la escena una narrativa atropellada que no favorece en nada al erotismo.

Es un ejemplo más, indica Matamoros, de lo «pervertido» que está el mundo editorial. «Siempre lo ha estado, no es nuevo. La persona que más ha vendido en España se llama Corín Tellado. Era una gran escritora en el sentido de que escribía libros como churros, que no sé si tenía un equipo», declara.

No por eso le resulta menos llamativo el fichaje de Alejandra Rubio por una gran editorial: «Me ha sorprendido mucho que picara Planeta. Me ha sorprendido que Planeta apostara por ella porque, evidentemente, es una analfabeta. Entonces, ¿qué va a construir?».

Esta opinión es independiente de la que tiene sobre el premio Planeta, con el que «hacen sus juegos controvertidos». «A mí Juan del Val me cae muy bien, pero las cosas como son», pronuncia.