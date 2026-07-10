Kiko Matamoros: «Pedro Sánchez es abominable, un cínico heredero de un señor con casas de putas, mañana recibiré otra carta de Hacienda»

Kiko Matamoros siempre ha sido abiertamente socialista, pero con Pedro Sánchez al frente del PSOE siente «el mismo desencanto que puede tener Felipe González, Alfonso Guerra, García-Page o cualquier otro». Tras calificar el comportamiento de Hacienda como «una organización mafiosa», con «una lista profundamente fascista que haría palidecer de envidia a Goebbels», Matamoros también confiesa en una entrevista con OKDIARIO que «está deseando que estos tíos se vayan»: «Yo en mi puñetera vida he sido de derechas, pero es que estoy deseando que llegue ya Abascal».

Al pronunciar esa frase, deja claro que sabe muy bien qué reacciones generará. «Lo digo así, abiertamente, para que sigáis llamándome fascista, pero con razón. Estoy deseando que llegue Abascal, porque vale ya del discurso de asustaviejas. No todo vale a base de meterle el miedo a la gente en el cuerpo», desarrolla.

La apuesta de Matamoros como socialista era Eduardo Madina, y no «este Pedro Sánchez abominable, que además es un cínico». Reconoce que Sánchez «es un personaje» que le «interesa mucho a nivel humano», con el que le gustaría «jugar una partida de póker». Pero, «por lo demás, es el heredero de un señor que tenía casas de putas y que, por otro lado, dice que hay que abolir la prostitución», matiza, para rematar: «Han vivido de las putas en su familia, y él el primero, toda la vida, su mujer, la casa en la que vivían en Pozuelo estaba pagada con el dinero de las saunas… Mañana recibiré otra carta de Hacienda».

Lo que más ha desencantado a Kiko Matamoros como votante del PSOE son «todas las concesiones que ha hecho [el Gobierno de Sánchez] al independentismo, los pactos con los herederos de ETA o los pactos con el comunismo». En cuanto a lo segundo, le parece «acojonante que un tío con una veintena de asesinatos a la espalda salga de la cárcel como Pedro por su casa como parte de los pactos con Bildu».

En lo que respecta al comunismo, también lo tiene claro: llevar a Podemos y a Sumar al Gobierno fue «una vergüenza»: «No quiero que me gobiernen idiotas como el ministro de Cultura, ni analfabetos jurídicos como Irene Montero, ni gentuza de este tipo».

A su juicio, Podemos se aprovechó de «un movimiento popular y populista para crear un chiringuito en el que le ha ido muy bien a nivel personal, con el que se han enriquecido de forma absolutamente obscena». Además, no renuncian al poder, sino que «siguen perpetuándose». «Esta ignorante [Irene Montero] en el Parlamento Europeo, llevándose 15.000 euros al mes, y ahora Ione Belarra, postulándose para encabezar las listas a la Comunidad de Madrid, que es donde pueden mamar, porque saben que en las Cortes Generales van a tener muy difícil el acceso», analiza Matamoros.

El colaborador explica que Sánchez sabía muy bien lo que hacía cuando pactó con ellos, «porque los ha destruido para ocupar un espectro en el que sobrevive o subsiste». «Es el Manual de resistencia llevado al límite. Tengo que reconocer que me maravilla, de alguna manera estoy fascinado por la figura de este tipo», subraya.

En lo referente al sanchismo, en general, apunta que «es el mismo retrato que el franquismo», y argumenta que «algunos acabarán viviendo debajo de un puente y le seguirán votando porque podrán acceder a la Sanidad cuando tengan lepra y tendrán una ayudita para no morirse de hambre». «Lo mismo» que ocurría «con Franco, en otras circunstancias», sentencia.

«En cinco años de franquismo se hicieron más viviendas de protección oficial de las que se han hecho en 50 años de democracia. Y lo dice un señor para el que resulta muy doloroso ese reconocimiento, porque viví y sufrí el franquismo en primera persona», declara Kiko Matamoros.

El colaborador critica, por otro lado, a los políticos y líderes sindicales que no conocen ni siquiera la historia de su propio país, aunque se pronuncien sobre ella. «Oí el otro día al bobo este que come langostinos, a Unai Sordo, diciendo que la democracia había llegado gracias a los trabajadores. Tú eres un gilipollas. Los trabajadores hacían cola para velar el cadáver de Franco. La democracia empezó con los partidos políticos en el exilio», concluye, para pasar a otro tema.