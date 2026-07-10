Kiko Matamoros sobre el fracaso de ‘La familia de la Tele’: «En TVE estábamos muy fiscalizados y había una lucha de egos increíble»

TVE desplegó la alfombra roja para estrenar La familia de la tele en La 1, tras promocionarla a bombo y platillo, pero el programa en el que colaboraba Kiko Matamoros no cumplió las expectativas de la cadena. A pesar de las esperanzas que la televisión pública depositó en la producción derivada de Sálvame, el espacio presentado por Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño no alcanzó el dato suficiente para permanecer en antena. Seis semanas después, TVE lo canceló. «Comentábamos que el fracaso iba a ser estrepitoso», cuenta Kiko Matamoros en una entrevista con OKDIARIO.

«No tenía nada que ver con lo que la gente podía esperar de nosotros», matiza Kiko Matamoros, en alusión a que los espectadores creían que verían un programa con el tono que mantuvo Sálvame en Telecinco, el que le dio una vida de 14 años en emisión. «TVE no era el medio, estábamos muy fiscalizados. Teníamos que estar muy contenidos», relata.

«Los compañeros comentábamos que el fracaso iba a ser estrepitoso», recuerda Kiko Matamoros. A esa rigidez de la fiscalización, se sumó otro problema. «Había una lucha de egos increíble. La presentadora María Patiño enfrentada a Aitor Albizua y a Inés Hernand, peleando por el plano; Belén Esteban de mala hostia porque se pensaba que iba a ser co-presentadora, y el segundo día ya se quería ir…», desvela entre risas.

La gestión también fue caótica. «Todo se hacía a paso militar. No se podía comentar un vídeo. Sacaban imágenes del archivo de TVE que no le interesaban a nadie y se hacía con horario partido después de la telenovela», detalla. En general, «fue todo un despropósito, un sindiós que no había por dónde coger», un fracaso en el que Matamoros cree que colaboraron todos: «Fue un fracaso coral, tanto de los que participamos como de la productora y de los directivos de TVE».

En cuanto al tipo de contenidos que debe ofrecer la televisión, defiende que «sea plural, no sólo en el contenido, también en el continente, sobre todo si es pública», dice con intencionalidad. «Ese es otro melón», dicta.