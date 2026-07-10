Kiko Matamoros: «Hacienda es una organización mafiosa y su lista fascista haría palidecer de envidia a Goebbels»

Aun estando alejado físicamente de la televisión generalista, Kiko Matamoros sigue estando muy presente en sus contenidos. Además, el colaborador ha sido recientemente noticia por reaparecer en la lista de deudores a la Hacienda pública, en la que ha estado sin figurar «cuatro años» y vuelve «por 750 euros», puntualiza. Matamoros califica la lista de Hacienda como «profundamente fascista», tanto que «haría palidecer de envidia al mismísimo Goebbels», algo propio de una «organización mafiosa». Lo explica en una entrevista con OKDIARIO.

«Hace años era para deudores de más de un millón y luego se redujo esa cantidad a 600.000 para que apareciera más gente. Eres deudor a partir de esa cantidad, y eso se lo gastan estos en putas bajando por los toboganes de los ministerios», comenta Kiko Matamoros. El representante también señala cómo Hacienda, en lugar de buscar facilidades para que el contribuyente pueda saldar la deuda, aprieta la soga.

«He doblado la rodilla, estoy para pagar lo que me digan cuando pueda y como pueda. Afortunadamente, he ganado después de muchos años de pelear contra la mentira que esgrimía mi ex mujer [Makoke] en un pleito en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se me reconoce como titular de un bien de aproximadamente 2 millones y medio de euros, y creo que podré reclamar ese bien como mío una vez termine el procedimiento civil», explica. Cuando cumpla con ese trámite, saldará la deuda con Hacienda para irse «tranquilamente de este país».

Matamoros define la lista de Hacienda «a todos los efectos» como un método «profundamente fascista» que «haría palidecer de envidia a Goebbels», destinado a «señalar y destruir al personaje público», algo a lo que «los medios contribuyen», y reflexiona en voz alta sobre por qué no se aplica ese mismo procedimiento con «gentuza» cuya conducta «no tiene comparación con la de tener una deuda económica que pueda ser más o menos discutible». Y pone ejemplos concretos.

«Me gustaría preguntarle al común de los ciudadanos si sabe cómo se llaman los miembros de Sumar y Más Madrid que han sido objeto de condena por abusos sexuales sobre menores de edad. Una de esas muchachitas se acabó quitando la vida y la otra, además, fue contagiada de sífilis», recuerda. También critica que, con una sentencia de por medio que no ha cobrado firmeza, su nombre aparezca igualmente «en esa lista, contraviniendo la resolución del Tribunal Supremo».

Matamoros sabe que es «un personaje al que persigue Hacienda», organismo que se comporta como «una organización mafiosa». «Sí, lo es», reafirma. De hecho, señala la «indefensión» del ciudadano ante la administración. «Cuando se te apunta en el debe te dicen: ‘Usted debe el 40% de sanción de lo que nosotros decimos que debe y, aparte, un interés del 20%’. Es decir, lo que para un ciudadano normal sería un delito de usura, para estos señores se convierte en normalidad y en legalidad», detalla.

«Nunca he sido de derechas, pero estoy deseando que llegue Abascal»

El colaborador de televisión aclara que ha pagado la deuda que Hacienda le reclama «dos veces», y puntualiza que «se va produciendo un acumulativo» que le deja «sin margen, no para vivir, sino para comer»: «Es prácticamente imposible acabar con una puñetera deuda. Si yo cobro, por poner un ejemplo, 600.000 € al año, Hacienda me quita más o menos 300.000 para pagar la deuda que tengo con ellos. Pero luego, ese embargo lo tengo que liquidar en el IRPF. Afortunadamente, voy a tener instrumentos que no todo el mundo tiene para poder defenderme económicamente y sanear mi posición».

Finalmente, Kiko Matamoros aborda la paradoja de que, mientras que se pagan más impuestos que nunca, los servicios públicos están cada vez más deteriorados. «La carga impositiva es asfixiante. Lo de los autónomos no tiene nombre. Los sindicatos cada vez reciben más dinero en ayudas y, encima, pretenden que se perpetúe por ley. Yo estoy deseando que estos tíos se vayan. Lo digo de verdad. En mi puñetera vida he sido de derechas, pero es que estoy deseando ya que llegue Abascal. Y lo digo así abiertamente, ya para que sigáis llamándome fascista, pero con razón. Vale ya del discurso del asustaviejas», sentencia.