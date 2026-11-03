Ana Obregón publica un comunicado bomba y pide perdón a Antonia Dell’Atte tras años de enfrentamiento: «No basta con arrepentirse en silencio»

La guerra entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte suma un capítulo inesperado. Después de décadas marcadas por los reproches, las declaraciones cruzadas y los desencuentros, la actriz ha dado un paso que pocos esperaban: ha pedido disculpas públicamente a la exmodelo italiana por acusarla de haber falsificado la denuncia por malos tratos que presentó en 1991 contra Alessandro Lequio. Unas palabras que Obregón pronunció en 2021 y que ahora ha rectificado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que reconoce que sus afirmaciones no eran ciertas y admite el daño que pudo ocasionar al honor y la imagen de la que fuera pareja del padre de su hijo Aless.

El movimiento de Ana Obregón se ha producido este martes, 3 de noviembre, a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido un escrito dirigido expresamente a Antonia Teodora Dell’Atte. La actriz ha querido recuperar las manifestaciones que realizó el 29 de abril de 2021, cuando defendió públicamente a Alessandro Lequio y aseguró que la denuncia presentada por la italiana por presuntos malos tratos había sido falsificada. «Quiero pedir disculpas por las manifestaciones realizadas el 29-4-2021 contra doña Antonia Teodora Dell’Atte en las que acusé públicamente a esta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su ex marido (Alessandro Lequio) porque lo decía un informe policial», comienza el comunicado.

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En aquel momento, Obregón llegó a asegurar que había visto personalmente un documento de la Policía Científica que, según su interpretación, demostraba que la denuncia de Dell’Atte había sido manipulada. «He visto con mis propios ojos el informe de la POLICÍA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO», fueron las palabras que compartió entonces con sus seguidores. Una acusación de enorme gravedad que ahora ha decidido rectificar de manera expresa, reconociendo que desconocía las resoluciones judiciales que ya habían descartado que la exmodelo hubiera falsificado documento alguno.

Precisamente, este es uno de los puntos centrales de la disculpa. Ana Obregón reconoce que existían resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que Antonia Dell’Atte hubiera falsificado ningún documento. «Estas manifestaciones las realicé en mi perfil de Instagram (ana_obregon_oficial), que cuenta con más de un millón de seguidores, desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la Sra. Dell’Atte hubiera falsificado ningún documento», explica en el segundo apartado del escrito.

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La actriz también hace referencia al alcance que tuvieron aquellas declaraciones, que no se quedaron únicamente en una discusión entre las protagonistas, sino que llegaron a difundirse ampliamente a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación. Según recoge en su comunicado, la publicación original acumuló más de 130.000 interacciones entre comentarios y ‘me gusta’, además de hacerse eco de ella el medio Informalia y reproducirse posteriormente en otros medios. Un impacto que ahora pone sobre la mesa para reconocer la dimensión pública de sus acusaciones y la necesidad de reparar el perjuicio ocasionado.

«Admito que mis manifestaciones y acusaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la Sra. Antonia Teodora Dell’Atte», afirma Obregón, que insiste en que la información que difundió entonces no era cierta. «Asumiendo la inveracidad de sus manifestaciones, me disculpo públicamente, reitero que dicha información y manifestaciones vertidas no eran ciertas y publico en mi perfil de Instagram este comunicado para la reparación de dichos daños personales y morales», añade. Una rectificación que supone un giro significativo en una enemistad que durante años ha protagonizado algunos de los enfrentamientos más sonados de la crónica social española.

Pero Ana no ha querido terminar su mensaje sin añadir unas palabras mucho más personales. En una posdata que se aleja del tono formal del resto del comunicado, la actriz ha recurrido a una reflexión sobre la importancia de reconocer públicamente los errores cometidos. «No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo», escribe antes de dirigirse directamente a Antonia y a su hijo, Clemente Lequio. «Lo siento mucho, Antonia. Lo siento mucho, Clemente», concluye. De esta manera, la disculpa no se limita a la exmodelo italiana, sino que también alcanza a Clemente, fruto de la relación de Dell’Atte con Alessandro Lequio.

Una enemistad que ha marcado décadas de la crónica social

Para entender la repercusión de este movimiento hay que remontarse varias décadas atrás. La historia entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte está estrechamente vinculada a Alessandro Lequio, con quien la modelo italiana contrajo matrimonio en 1987 y tuvo a su único hijo en común, Clemente. Tras su separación, el aristócrata italiano inició una relación con Ana Obregón, con quien tuvo a Aless, fallecido en mayo de 2020 a consecuencia de un sarcoma de Ewing. Desde entonces, las diferencias entre ambas mujeres han atravesado distintas etapas y han dado lugar a numerosos enfrentamientos públicos. Uno de los asuntos más delicados ha sido precisamente la denuncia por malos tratos que Dell’Atte presentó contra su entonces marido en 1991, una cuestión que la italiana ha reivindicado públicamente durante años y que volvió a ocupar titulares en diferentes momentos de su trayectoria mediática.

En 2016, sin embargo, ambas protagonizaron una inesperada aproximación. Ana Obregón y Antonia Dell’Atte compartieron una histórica entrevista en la revista ¡HOLA!, en la que dejaron atrás, al menos públicamente, parte de sus diferencias y hablaron de la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. En aquel encuentro llegaron a explicar que querían «devolver a nuestros hijos algo de lo que les hemos robado en su infancia», en referencia a las consecuencias que los enfrentamientos entre los adultos habían podido tener en sus respectivas familias.

La aparente tregua no duró para siempre. En 2021, las declaraciones de Antonia sobre los presuntos malos tratos que habría sufrido durante su matrimonio con Lequio reavivaron la polémica. Ana Obregón salió entonces en defensa de su expareja y cuestionó la veracidad de la denuncia, llegando a realizar las acusaciones que ahora ha reconocido como falsas. Cinco años después, aquellas palabras vuelven a cobrar protagonismo, pero esta vez por un motivo muy diferente: la actriz ha reconocido públicamente su error y ha pedido perdón a la mujer con la que ha mantenido una de las enemistades más prolongadas de la crónica social.

Una disculpa que también incluye a Clemente Lequio y que devuelve a primer plano una historia familiar que ha estado marcada durante años por las tensiones, las declaraciones y las diferencias entre sus protagonistas. Ahora, con este comunicado, Ana Obregón ha querido dejar constancia pública de su rectificación en el mismo espacio en el que difundió las acusaciones, reconociendo expresamente que no eran ciertas y que provocaron un perjuicio al honor de Antonia Dell’Atte.