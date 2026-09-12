Kiko Matamoros devuelve el dardo a Makoke tras culparle de sus problemas con Hacienda: «Claro, por eso está condenada»

Kiko Matamoros ha celebrado por todo lo alto el 50 cumpleaños de su compañero y amigo Kiko Hernández. Una celebración en la que no han faltado otros rostros conocidos como Marta López o Marta López Álamo, pareja del cumpleañero. A la salida del restaurante, Matamoros se ha encontrado con las cámaras y, como suele ser habitual, no ha tenido reparos en responder a las preguntas que le han planteado. Entre ellas, las relacionadas con su exmujer, Makoke, tanto por sus fotografías de luna de miel como por sus últimas declaraciones sobre Hacienda.

El pasado 8 de mayo se conocía la sentencia que condenaba a Makoke y a Kiko Matamoros por un delito relacionado con la ocultación de bienes y el fraude a Hacienda para evitar el pago de una deuda superior al millón de euros. Ambos fueron condenados a un año y nueve meses de prisión después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Desde entonces, sus caminos han continuado por separado y, mientras Makoke ha rehecho su vida junto a Gonzalo Fernández Figares, con quien contrajo matrimonio el pasado 11 de junio en Ibiza, Matamoros continúa al frente de Los Kikos TV junto a Kiko Hernández.

Antes de entrar en el terreno más delicado, Kiko Matamoros ha querido hablar de su amigo con motivo de su 50 cumpleaños. Preguntado por cómo definiría a Kiko Hernández, lo tiene claro: «Es un tío hiper fiel, amigo de sus amigos y ya está, y yo creo que eso es muy importante». Una respuesta que resume la relación que mantienen ambos colaboradores y que llegaba después de una celebración en la que se reunieron algunos de sus amigos más cercanos. Sin embargo, las preguntas de los periodistas no tardaron en llevar la conversación hacia otro terreno.

Matamoros también fue preguntado por las fotografías que han salido a la luz de la luna de miel de Makoke y Gonzalo Fernández Figares. Una cuestión ante la que no mostró demasiado interés y respondió con la contundencia que le caracteriza: «No he visto nada de eso. Es que me la suda, pero aparte de que me la suda, es que de verdad que no lo he visto».

Pero la pregunta más delicada llegó cuando la periodista quiso conocer su opinión sobre las últimas declaraciones de Makoke acerca de la deuda con Hacienda. La colaboradora ha defendido que ella no debe nada y que la responsabilidad de lo ocurrido correspondía a Kiko Matamoros. El excolaborador de televisión no ha querido entrar en demasiadas explicaciones, pero sí ha dejado una respuesta que difícilmente pasa desapercibida. «Claro, por eso está condenada. Está claro», ha sentenciado Matamoros antes de dar por zanjada la cuestión.

Una frase breve y contundente con la que Kiko Matamoros responde directamente a la versión de su exmujer y vuelve a poner sobre la mesa la situación judicial que ambos han compartido en los últimos meses.