Billy Bob Thornton ya tiene oficialmente su próxima serie tras los retrasos de la tercera temporada de ‘Landman’

En 2024, Billy Bob Thornton volvió a llamar la atención de millones de espectadores en todo el mundo gracias a una de las creaciones del responsable de Yellowstone, Taylor Sheridan. Landman: Un negocio crudo no solo fue uno de los thrillers más destacados de su año, sino que además obtuvo el respaldo de una crítica encandilada por el trabajo de la estrella, obteniendo una segunda temporada que volvió a confirmar el talento del equipo y la gran asociación de Sheridan con el cocreador, el debutante Christian Wallace. Sin embargo, y ante los continuos retrasos del regreso de la ficción, el norteamericano ha empleado su tiempo en un nuevo proyecto que está a punto de estrenarse.

Asociándose con Fox Nation, Thornton protagonizará un docudrama histórico dividido en tres partes y que llevará por título Billy Bob Thornton Presents: The Mayflower. La pieza llevará al ganador del premio de la Academia a presentar una exploración del viaje del Mayflower a través del Atlántico, el primer Día de Acción de Gracias y los acontecimientos complejos que ayudaron a dar forma a los primeros cimientos de los Estados Unidos.

Mayflower fue un histórico barco mercante inglés que, a principios del siglo XVII, transportó a 102 colonos que más tarde serían conocidos como los Padres Peregrinos.

‘Billy Bob Thornton Presents: The Mayflower’

Lauren Petterson, presidenta de Fox Nation, elogió la participación del actor:

Fox Nation partners with Billy Bob Thornton for ‘The Mayflower’ @foxnation https://t.co/eg3X5HlEOj — The Music Universe (@themusicuni) October 27, 2026

«Billy Bob Thornton es un narrador cautivador con una habilidad única para dar vida a la historia. El Mayflower ofrece una perspectiva novedosa y estimulante sobre uno de los capítulos más conocidos de la historia estadounidense, brindando a los espectadores una comprensión más profunda de las personas, los conflictos y los acontecimientos que forjaron los inicios de nuestra nación»

No es la primera ocasión en la que Thornton participa en producciones históricas, pues, por ejemplo, fue Davy Crockett en su papel de El Álamo. También ha participado en otras series exitosas como Fargo y Goliath y se llevó el Oscar al mejor guion original por El otro lado de la vida.

Para la producción de The Mayflower, el equipo consultó a historiadores de los Museos Plimoth Patuxet, donde se filmaron algunas partes de la serie. Thornton también ejerce como productor ejecutivo, junto a Geyer Kosinski, Tom Forman, David Metzler, Jordan Rosenblum y el showrunner John Ealer.

En principio y por otra parte, se espera que la tercera temporada de Landman llegue a la plataforma de SkyShowtime a lo largo de 2027.

¿Cuándo se estrena en el streaming?

Los tres episodios de Billy Bob Thornton Presents: The Mayflower se estrenará en Fox Nation a partir del 23 de noviembre de 2026.

De momento, no existe una fecha de estreno oficial en España. La llegada de este tipo de producciones suele demorarse un poco y lo más probable es que alguna plataforma como Movistar Plus o SkyShowtime termine haciéndose con los derechos de explotación.