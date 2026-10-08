Vox no participa en el minuto de silencio en las Cortes promovido por el PSOE porque «sus políticas han matado a Maricarmen»

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas no ha participado en el minuto de silencio por la muerte de Maricarmen promovido por el PSOE, que ha antecedido al arranque del pleno en las Cortes Valencianas, al considerar que han sido las políticas del gobierno socialista de Pedro Sánchez las que «han matado a Maricarmen». Y entender que «ahora, encima, pretenden utilizar políticamente su fallecimiento», en referencia también a los socialistas. Vox ha lamentado la muerte de «una persona mayor desahuciada por Pedro Sánchez». Y ha rechazado la «utilización política que están haciendo la izquierda y la extrema izquierda de esta señora».

Para Vox han sido las políticas del PSOE y de la extrema izquierda las que «han matado a Maricarmen», porque «sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del gobierno en el desastre de la vivienda».

Vox ha recordado que la responsabilidad, «como dijo Maricarmen» es «de Pedro Sánchez» y ha rechazado todas las políticas del actual presidente del Gobierno al considerar, también, que ha supuesto «la ruina y la miseria de cientos de miles de jóvenes y mayores españoles, y que les impiden el acceso a una vivienda digna».

Ya desde la tribuna de oradores y en el transcurso de la intervención que abría el turno de Vox en la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el síndico de Vox, José María Llanos, ha manifestado que Maricarmen Abascal es «la última víctima que se han cobrado las políticas de abandono, traición y ruina de Pedro Sánchez, hasta el momento, contra nuestros jóvenes, mayores y familias más vulnerables, apoyado por Compromís».

José María Llanos ha recordado que Maricamen Abascal «decía que la culpa de los miles de desahucios era de Pedro Sánchez y de sus políticas, que ahora, nuevamente, utiliza a las víctimas que él mismo ha creado para hacer campaña», lo que ha calificado como «repugnante».

Tal como ha publicado OKDIARIO, Maricarmen Abascal, la anciana cuyo desahucio ha impulsado a Pedro Sánchez a anticipar las elecciones generales, ya escribió en noviembre de 2025 una carta al presidente del Gobierno para pedirle ayuda y reclamarle la aprobación de los contratos indefinidos de alquiler, una de las medidas que ha incluido ahora en los decretos de vivienda. La mujer, que llevaba ingresada en el Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre -tras ejecutarse la orden de lanzamiento-, falleció este miércoles.