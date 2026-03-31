Vox defiende el derecho a la defensa de Mazón ante la «doble vara» de la izquierda con la imputada Oltra

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha puesto en evidencia este martes lo que ha calificado como la «doble vara de medir de la izquierda». Y ha puesto como ejemplo de ello el de «una imputada como la señora Mónica Oltra», que «se presenta como candidata» al Ayuntamiento de Valencia, «y para la izquierda, eso es lo mejor del mundo». Mientras que, para esa misma izquierda, el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «no tiene derecho, ni siquiera, a su propia defensa», en el caso de la DANA,. Una personación que Carlos Mazón ha solicitado después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara su imputación en la causa de la DANA y, a pesar de ello, la magistrada que instruye las diligencias previas pidiera otras tres diligencias sobre él.

En concreto, Carlos Mazón ha solicitado este lunes a la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, su personación como parte en la causa. En tanto, que la que fuera vicepresidenta primera y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig está a la espera de juicio oral por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana. A pesar de ello, Mónica Oltra ha hecho pública su vuelta a la política, que concretará situándose como cabeza de lista de Compromís al Ayuntamiento de Valencia.

José María Llanos ha sentenciado que en Vox: «Respetamos la acción de la justicia y creemos que todo el mundo tiene derecho a ejercer su defensa en los tribunales»,. Y ha sostenido en relación a la personación de Carlos Mazón que «cada uno presenta su defensa de la manera que considera conveniente», en tanto que «analizar intenciones ocultas se lo dejamos a la izquierda, que siempre ve la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en sus ojos, y la viga de la izquierda es bastante grande».

Además, José María Llanos ha reiterado que Carlos Mazón «tiene todo el derecho a ejercer su defensa en los términos que considere conveniente». Ha recordado, además, que Mazón ahora es diputado. Y que como tal, «no significa que no se le pueda juzgar ni a él ni a ninguno de nosotros, sino que hay que pedir un suplicatorio o hay que ser juzgado por otro tribunal». Finalmente, el portavoz de Vox ha advertido que «nadie se puede escapar de la justicia, tampoco la izquierda, como así intentan».