El vídeo que muestra la mentira de Compromís: Mazón pidió varias veces agacharse él y no las gimnastas

Un vídeo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, grabado durante la sesión de fotos del presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón con las gimnastas de la selección nacional de Rítmica, pone en evidencia a Compromís y deja bien claro que fue el propio Mazón quién pidió reiteradamente, hasta en seis ocasiones, que quien se agachara para la foto fuera él y no las citadas gimnastas. Como se ve y se escucha en el mencionado vídeo es Protocolo quien solicita a las jóvenes que se arrodillen, mientras Mazón insiste una y otra vez en que no son ellas quienes deben agacharse si no él.

Mazón ha tenido que soportar durante todo este miércoles los ataques de diferentes miembros de Compromís, desde Joan Baldoví a Joan Ribó por una foto con las jóvenes de la selección española de gimnasia rítmica en la que él aparece de pie, en segunda fila, y ellas de rodillas.

Y ello, a pesar de que tanto el socialista Ximo Puig como Joan Ribó y Vicent Marzà aparecen de pie en otras imágenes con mujeres deportistas, mientras una parte de ellas está rodilla en tierra. Algo, que Compromís ha omitido en los mensajes de sus miembros en twitter.

Pero el vídeo que ilustra esta información no ofrece dudas. En el mismo, una responsable de protocolo que está organizando el posado pregunta a las gimnastas: «¿Os podéis agachar para la foto?». Y una de las gimnastas responde: «Sí». Mazón reacciona de inmediato y advierte: «Oye, si nos tendríamos que agachar nosotros».

La misma responsable pide a las gimnastas que se coloquen «de rodillas». Y Mazón insiste: «A mí me sabe mal que ellas estén así. No puede ser». A continuación, los gráficos comienzan a realizar su trabajo. Pero tan pronto como acaban Mazón vuelve a insistir: «Oye, levantad. Así, no podéis estar».

Es en ese momento, cuando alguien indica: «Hacemos una más normal». Y Mazón, que no se quita de la cabeza que quien debe agacharse es él, sigue insistiendo. Ahora, por tercera vez: «Tendríamos que estar nosotros delante, nosotros agachados». E intenta convencer a las jóvenes: «Las campeonas sois vosotras».

El presidente de la Generalitat se muestra ya contrariado por el hecho de que ellas hayan tenido que arrodillarse y añade: «Esto no puede ser. Esto del protocolo hay que cambiarlo». Pero en ese momento, le entregan un recuerdo dedicado por las gimnastas. Y él, ilusionado, exclama: «¡Está firmado por todas!, ¡muchas gracias!», a los que las gimnastas responden con un sonoro aplauso.

Pero el presidente de la Generalitat vuelve sobre el tema de la foto: «Ahora sí. Arrodillado estoy yo» y continúa: «Ahora, más informal, nos podemos hacer una foto, con el cuadro así, un poco más así. Mira, ahora me agacho yo un poco, ¿vale?». Y se agacha mientras las gimnastas quedan de pie: «Yo también sé agacharme», añade.

Con todo ello, queda claro que Mazón sólo obedeció a la disciplina que le indicaba Protocolo para ese acto. Porque lo que él quería y reiteraba una y otra vez es quien debía agacharse era él y no las gimnastas.