Víctimas de la DANA reconocen públicamente que el marido de la juez participó en sus comparecencias

Por primera vez, dos víctimas de la DANA han reconocido públicamente, este domingo, en plena manifestación a las puertas del Tribunal Superior de Valencia, convocada por dos asociaciones de damnificados, que el marido de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, estuvo presente y participó en las comparecencias de ambas en calidad de testigos en la instrucción de la causa. Así lo han aseverado Mery y Débora en respuesta a la pregunta directa del letrado, Rubén Gisbert, quien dirige la acusación particular de varias víctimas. Los testimonios de las dos víctimas este domingo son de una trascendencia enorme.

En el momento en que ambas víctimas han reconocido la presencia del marido de la juez de la DANA en sus declaraciones en sala, había cientos de personas presentes en la manifestación organizada por Unión del Pueblo 29 y Sólo el pueblo salva al pueblo. Además de que una multitud seguía el acto a través de la emisión por streaming que se estaba llevando a cabo. Los testimonios de Mery y de Débora, que evidencian la injerencia del marido de la magistrada en la causa, son los que se muestran en el vídeo que ilustra esta información.

En concreto, Rubén Gisbert se ha dirigido a Mery, una de las víctimas citadas. Y micrófono en mano, ante todos los asistentes, el letrado con voz firme y mirando a los ojos de esta mujer, le ha preguntado: «Mery, el día que fuimos a declarar, ¿estaba una segunda persona, que no era la magistrada, preguntándote y participando en tu testifical?», a lo que la mencionada víctima ha respondido con total seguridad: «Sí».

A continuación, Rubén Gisbert se ha dirigido a una segunda víctima, Débora, a quien el letrado ha preguntado: «¿El día que fuimos a testificar había una segunda persona al lado de la juez, preguntándote y participando en la testifical?». A lo que Débora también ha respondido de inmediato de forma contundente: «Sí. Sí que estaba». En ese momento, Rubén Gisbert, manifiesta: «Sólo pedimos una cosa. Saber lo que pasó, que se prevenga que no vuelva a pasar. Y que paguen los culpables».

Hay que recordar que el pasado 26 de febrero, seis víctimas de la DANA personadas en el procedimiento habían solicitado formalmente la recusación de la juez instructora y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de esta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio. Esas mismas víctimas habían presentado con anterioridad una querella ante el Tribunal Superior valenciano por los mismos hechos, que fue inadmitida por el Tribunal Superior valenciano.

Ahora, el reconocimiento expreso, en vivo y en directo de dos de esas víctimas da un giro de 180 grados y pone de relieve la trascendencia de que se inicie una investigación en toda regla.

En este sentido, Juanjo, otra de las víctimas, ha expresado: «Los familiares (de las víctimas) hablamos alto y claro. Y denunciamos la presencia del marido de la juez Nuria Ruiz Tobarra».

La manifestación de este domingo ha resultado un completo éxito y evidencia el tesón y la fuerza de un letrado y varias víctimas por llegar al fondo de lo ocurrido en la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia y por lograr una instrucción transparente.

En la misma se han izado pancartas como una en que se podía leer: «¿Alguna vez has mandado a tu marido a trabajar por ti? Nuria Ruiz Tobarra sí, pero todavía lo niega». En otra pancarta rezaba: «La jueza de la riadana hace política, no justicia». Y en una tercera decía: «La justicia no puede ser herramienta ni arma».