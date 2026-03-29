La juez de la DANA se victimiza ante la Audiencia pero no niega la intrusión de su marido

La juez Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que dirige la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, ha remitido el informe solicitado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en relación al recurso de queja presentado por varias víctimas de la DANA, tras los audios destapados por OKDIARIO y que muestran las injerencias del marido de la magistrada, el también juez Jorge Martinez Ribera, en la instrucción. Y después de que ella misma denegara por dos veces la recusación solicitada contra ella por esas mismas víctimas a raíz de esas injerencias de su marido en la instrucción. En su respuesta, la magistrada carga contra el letrado que dirige la acusación particular de esas mismas víctimas, a quien acusa de atacarla, y no cita apenas jurisprudencia. Pero, sobre todo, no se refiere directamente a la intervención de su marido en la causa, cuestión que elude en el único párrafo en que hace mención; siempre sin referirse ni entrar de lleno en esa cuestión.

Hay que recordar que el pasado 26 de febrero, seis víctimas de la DANA personadas en el procedimiento habían solicitado formalmente la recusación de la juez instructora y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de esta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio.

En el escrito, presentado entonces ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, al que también tuvo acceso OKDIARIO, las seis víctimas, representadas por el abogado Rubén Gisbert, pedían «declarar la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones practicadas desde que la juez instructora tomó la dirección de la causa», además de «acordar la recusación de la sra. jueza instructora por concurrir causa de recusación».

Esa recusación fue rechazada por la juez, así como el posterior recurso de reforma. Quedaba, sin embargo, la posibilidad de presentar un recurso de queja. Y este último es el que ha sido presentado y admitido a trámite por la Audiencia de Valencia. Es en relación a ese recurso por lo que la Audiencia solicitó a la juez un informe. Y ese es al que ha tenido ahora acceso OKDIARIO y sobre el que versa esta información.

En concreto, en el único párrafo dedicado por la juez de la DANA en su informe a la injerencia de su marido en la causa, la magistrada sostiene que: «A ello, le suma una causa inédita en el derecho español: amistad íntima o enemistad manifiesta por la relación conyugal de ambos jueces, lo que afecta a su objetividad».

La juez sostiene que «no se acierta a comprender muy bien a qué se refiere, a no ser que se trate de la peculiar concepción que tiene el letrado sobre las relaciones matrimoniales que generarían: amistad íntima o enemistad manifiesta». Y añade: «Una dicotomía ciertamente reduccionista de lo que es una relación conyugal, pero que en cualquier caso no puede amparar una recusación», por parte del letrado. Una explicación que, de facto, no niega que su marido haya participado en la causa.

En el escrito, la juez también ataca al letrado Rubén Gisbert; así, por ejemplo, la instructora mantiene que: «Se pretende la nulidad de toda la instrucción». Lo que tilda de «pretensión que muestra el nulo interés en el ejercicio de la acción penal, ni en la defensa de los intereses de sus clientes». La juez llega a calificar la presentación de la querella que el mismo abogado presentó contra ella y su marido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como un «elemento de denigración hacia mi persona». Habla, también, de los «esfuerzos denodados para que deje la instrucción». Pero, en ningún momento, llega a referirse directamente al motivo esencial de la recusación: la intromisión de su marido en la causa.