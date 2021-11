El veto socialista al Plan Hidrológico pone en evidencia el doble juego de Puig con el agua. Ahora, el PP le insta a sentarse junto al resto de partidos para reclamar más inversiones en los Presupuestos Generales del Estado.

El veto socialista al Plan Hidrológico Nacional no ha sentado nada bien al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No es una cuestión partidista. El campo, el turismo y la industria necesitan el agua para garantizar su futuro y ser competitivos respecto a otros territorios. Entienden, también, que ese veto explica la postura del secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat Ximo Puig de no querer hablar con nadie acerca de enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado y, lo que es más, su doble juego: por un lado, en la Comunidad Valenciana, defiende el trasvase Tajo-Segura. Por otro, no alza la voz ante Sánchez para evitar que las obras del Plan Hidrológico acumulen un retraso tras otro ni que puedan realizarse con fondos europeos. A este respecto, el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, ha sostenido que la única manera de que el trasvase Tajo-Segura pueda sobrevivir es sin el PSOE en el Gobierno. El PP y Mazón entienden que no se puede decir que se quiere el agua, como hacen los socialistas en la Comunidad Valenciana, para, poco después, vetar la llegada de fondos europeos para el impulso y mantenimiento de infraestructuras hídricas tan importantes como las que sustentan el Plan Hidrológico.

Esa falta de confianza que han generado las últimas acciones socialistas no es nueva. Recientemente, la Diputación de Alicante, que preside Carlos Mazón, presentó su recurso ante el Supremo frente a los decretos de Sánchez que han recortado las aportaciones de agua del Tajo al Segura para el campo alicantino. La Generalitat Valenciana presentó otro. Y en ese frente, en el jurídico, cada una de las dos administraciones va por su camino. Ahora, Mazón ha instado a Ximo Puig a sentarse con todos los partidos para reclamar inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad Valenciana. La propuesta sigue sin respuesta de Ximo Puig.