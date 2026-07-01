Valencia está dando una ayuda de 400 euros a las familias con hijos recién nacidos sin límite de ingresos: los únicos requisitos para solicitar la ayuda

El Ayuntamiento de Valencia ofrece una ayuda de 400 euros para las familias con hijos sin fijar límites de ingresos. El consistorio que dirige María José Catalá entrega estas ayudas para los ciudadanos empadronados en la capital de la Comunidad Valenciana, que tienen como finalidad apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción y facilitar la conciliación familiar. Consulta todo lo que debes saber sobre la ayuda de 400 euros para las familias en la Comunidad Valenciana.

La ciudad de Valencia luce impoluta bajo el mandato de una María José Catalá que sigue tomando decisiones que favorecen a la ciudad. Alejado de las medidas económicas del Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez, el Ayuntamiento de Valencia, donde Partido Popular y Vox gobiernan en coalición, aprobó una ayuda de 400 euros para las familias con hijos recién nacidos. Y lo más importante: para solicitarla no hay establecidos unos límites de ingresos.

«En 2025 el Ayuntamiento creó una ayuda económica por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de València durante el año 2025, con la finalidad de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción y facilitar la conciliación familiar», se puede leer en la página web oficial del Ayuntamiento de Valencia, que también informa que: «Esta ayuda económica se ha ampliado también para las personas nacidas o adoptadas en la ciudad durante el año 2026 y se ha incrementado».

La ayuda de 400 euros en Valencia

Así que los padres de los hijos nacidos en Valencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 podrán disponer de esta ayuda siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el Ayuntamiento de Valencia y que son los siguientes, según se establece en los canales oficiales del consistorio valenciano:

Una de las personas progenitoras debe estar empadronada en Valencia capital con una antigüedad mínima de 4 años ininterrumpidos al momento del nacimiento o inicio de la convivencia de la adopción o acogimiento.

La persona menor debe estar empadronada en València capital.

El nacimiento, adopción o acogimiento debe haber tenido lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

En ningún caso podrán ser beneficiarias las personas progenitoras privadas total o parcialmente de la custodia o de la patria potestad de sus hijos/as, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

El Ayuntamiento de Valencia también obliga a las personas beneficiarias a estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social «además de no encontrarse en ninguno de los otros supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones».

Por lo que respecta a las fechas para solicitar esta ayuda, tendrá que ser de hasta dos meses después del nacimiento del menor, así que para este año 2026 se ha fijado desde el 1 de enero de 2026 hasta el 1 de marzo de 2027. La solicitud se tendrá que realizar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia y se tendrán que adjuntar algunos documentos como los DNI de los progenitores, el libro de familia, el certificado de titularidad de la cuenta bancaria y, en caso de adopción, los papeles que lo acrediten. Para resolver cualquier duda, las personas beneficiarias podrán acceder a un canal habilitado por el Ayuntamiento de Valencia: [email protected].