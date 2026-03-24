Sánchez lleva 25 recortes al trasvase al que su nuevo subdelegado en Alicante tilda de «irrenunciable»

El trasvase Tajo-Segura, que el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, el socialista Manuel Pineda, ha tildado de «irrenunciable» en su toma de posesión, ha sido objeto de la friolera de 25 recortes por parte del Gobierno de España, del que el propio Manuel Pineda forma ahora parte, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia vía moción de censura, el 2 de junio de 2018. Por tanto, los Gobiernos de Pedro Sánchez han sometido al trasvase Tajo-Segura, del que su nuevo subdelegado en Alicante dice que es «irrenunciable», a 25 recortes en algo menos de ocho años. A una media de 3 recortes al año.

Manuel Pineda no debería ser ajeno a todo ello, por cuanto él ha sido alcalde de la localidad de Rafal, de algo menos de 5.000 habitantes y ubicada, precisamente, en el corazón de la comarca más afectada por los recortes del Tajo-Segura, la Vega Baja, desde el año 2011 hasta ahora. De hecho, Manuel Pineda ha dejado la Alcaldía de Rafal tras 15 años en el cargo para ser subdelegado del Gobierno en Alicante. Entre esos 15 años que Manuel Pineda ha sido alcalde de Rafal se encuentran los ocho (2018-2026) en que el Gobierno de Sánchez ha efectuado esos 25 recortes al Tajo-Segura, la infraestructura que ahora el nuevo subdelegado del Gobierno dice reivindicar.

Las manifestaciones de Manuel Pineda han generado la inmediata respuesta del Consell y del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. El portavoz del Gobierno valenciano y conseller de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado a Manuel Pineda que «pase de las palabras a los hechos» y exija a Sánchez la continuidad del trasvase Tajo-Segura.

Miguel Barrachina ha destacado que «nos alegra que el nuevo representante de Sánchez en la provincia de Alicante asuma, por fin, el discurso del Consell, pero lo que tiene que hacer es decírselo a su jefe y exigirle a Sánchez que cese el castigo sistemático a los regantes alicantinos».

Miguel Barrachina ha recordado que «la huerta de Europa corre serio peligro por los 25 recortes arbitrarios impuestos por su propio partido», en referencia. Manuel Pineda. El portavoz del Gobierno valenciano ha verbalizado que esperan que «este cambio de discurso no sea un simple titular de cortesía, sino un compromiso real para frenar el desierto al que Sánchez quiere condenar al sureste español».

Manuel Pineda ha tomado posesión este lunes como nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante. Sustituye a Juan Antonio Nieves. Este último, un hombre próximo al ex secretario provincial de los socialistas alicantinos, el ilicitano Alejandro Soler. La paulatina pérdida de peso de Soler ha ido restando apoyo a Nieves, que al final ha optado por marcharse. Pero, de facto, el relevo en la subdelegación del Gobierno en Alicante es una muestra más de la guerra interna que se vive en el seno del PSOE en la Comunidad Valenciana.