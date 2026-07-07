La ‘Roja’ sacia la sed de los valencianos: el consumo de agua cae un 26% durante el España-Portugal

La selección española que disputa el Mundial de fútbol, la conocida como la Roja, sacia la sed de los valencianos. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Valencia acerca del consumo en la que es la tercera ciudad de España durante el partido de octavos de final del Mundial, que enfrentó a España y Portugal, este lunes, a las 21:00 horas.

En síntesis, los datos revelan que, en el momento en que comenzó a rodar el balón, el consumo de agua se desplomó un 26% por debajo de lo normal. Ese descenso dio un giro brusco hasta disparar enormemente el consumo en las pausas de hidratación, en el descanso y ya de una manera exponencial, un 41%, a la conclusión del encuentro. En esos momentos, una ciudad entera que roza los 860.000 habitantes se levantaba de sus asientos ante la televisión para beber un vaso de agua o ir al baño, como muestra el gráfico que ilustra esta información.

Tal como ha publicado OKDIARIO, la victoria de la reciente campeona de Europa fue vista por televisión por 12,7 millones de espectadores y el minuto de oro reunió a más de 17 millones de personas en un partido que ya es historia de la selección. Una buena parte de esos seguidores que vieron el partido entre España y Portugal se encuentran en Valencia. Y no se despegaron de la pequeña pantalla, salvo entre momentos. En las pausas de hidratación, que también eran las suyas; en el descanso. Y al final.

En concreto, según el estudio elaborado por el Ayuntamiento de Valencia acerca de cómo afectó el consumo de agua a los hogares valencianos durante el España-Portugal, se evidenció que el consumo se redujo hasta un 26% por debajo del patrón mínimo de los valencianos, 1.338 litros por segundo, en pleno juego. Eran los minutos en que nadie quería separarse de la televisión.

Sin embargo, a las 21:56 horas, coincidiendo con el descanso, el consumo de agua se elevó en 2.346 litros por segundo. Es decir, que se incrementó nada menos que en un 31% respecto al observado en paralelo a los primeros 45 minutos de partido.

Pero, tras el pitido final que certificó el triunfo de España, el consumo experimentó el mayor crecimiento de la noche: un 41%, como consecuencia de que todos los aficionados que habían aguantado su sed o las ganas de ir al baño decidieron hacerlo justo en esos momentos.

En cuanto a la presión del agua, la correlación fue inversa con el caudal, con más grifos abiertos a la vez y menos presión en la red. Los dos descensos de presión más profundos coinciden con el descanso, a las 21:54 horas, y el pitido final, a las 22:58 horas, justo sobre los picos de caudal. En pleno juego, la presión fluctuó con total normalidad, según el informe del Ayuntamiento de Valencia.