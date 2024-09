Repaso de Mazón a la izquierda en un bronco debate de política valenciana suavizado con Vox

Repaso dialéctico en el fondo y la forma del presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón a la izquierda en un bronco debate de política general en las Cortes de la Autonomía, suavizado con Vox, que hasta hace bien poco era socio de Gobierno del PP. El punto de inflexión ha sido la reforma del sistema de financiación autonómica, con el fondo de nivelación transitorio que todo el PP apoya y que Mazón ha impulsado en el seno de la formación a nivel nacional. En materia de iniciativas, Mazón ha presentado hasta 30 propuestas, incluidas ayudas a la natalidad, exenciones y rebajas fiscales.

Mazón ha ofrecido mano tendida para alcanzar puntos de encuentro en cuestiones esenciales para el futuro de la Comunidad Valenciana. Sobre todo, en lo tocante a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez el fondo de nivelación transitorio hasta que se consume la reforma de la financiación autonómica.

El pleno ha durado casi 11 horas. La intervención inicial de Carlos Mazón ha tenido tres partes: la caótica situación que se encontró, los logros de gestión y las propuestas. Y, también, un epílogo, dedicado a reseñar las trabas que el Gobierno de España está poniendo a la Autonomía. Un «ninguneo», según lo ha calificado, que tiene su máxima expresión en la cuestión de la financiación autonómica, sin olvidar los 25 recortes al trasvase Tajo-Segura, entre otras cuestiones.

«Sucursal del sanchismo»

Del PSOE sólo ha obtenido críticas, pero no propuestas. Una circunstancia que Mazón ha dejado clara en su respuesta al síndico socialista mostrando hojas en blanco desde la tribuna de oradores, porque no le ha planteado ninguna duda o aclaración sobre los 30 anuncios que ha realizado ni sobre la financiación autonómica.

Los socialistas han dejado claro que no apoyan la propuesta del fondo de nivelación autonómico. Y, a partir de ahí, Mazón, primero, y el síndico popular Juan Francisco Pérez Llorca, al final, han lamentado que lo que fue un PSPV valenciano se haya convertido en una «sucursal del sanchismo», que ha perdido cualquier atisbo de reivindicación. En materia de financiación, la postura de los socialistas valencianos es la de Sánchez.

La indefinición de Compromís

Con respecto a Compromís, Mazón ha reprochado a Joan Baldoví su indefinición en materia de financiación. Le ha recordado que ningún acuerdo alcanzado por los nacionalistas valencianos con Sánchez sobre esta materia se ha cumplido. Y él, frente a ello, le ha tendido la mano.

También, le ha recordado que todos los acuerdos que han facilitado, por ejemplo, que Compromís tenga, por ejemplo, una silla en la Mesa de las Cortes, han sido con el PP y «a cambio de nada». Baldoví ha dicho que «hay una alternativa y se llama Compromís», a lo que Mazón le ha respondido con un dardo: «No se ponga nervioso. Sonría, que ha llegado el cambio, también al municipio de Sueca». Esta última, la localidad de Baldoví, donde Compromís ha retomado el Gobierno con el apoyo del PP.

Vox se abre a llegar acuerdos

Con Vox el tono ha sido distinto, porque ambas formaciones han mostrado puntos de acuerdo. Han gobernado juntos 52 de las últimas 60 semanas. La inmigración no es ahora miso uno de los puntos de discordancia, porque las directrices a nivel nacional de Vox en esta cuestión son claras. Pero, aparte de este tema no se vislumbran posturas tan enfrentadas como con el PSOE ni con Compromís. Y el síndico de Vox José María Llanos también lo ha dejado claro: «No nos vamos a poner de acuerdo en todo porque yo no me voy a pasar al PP, pero creo que sí podemos llegar a acuerdos».

Mazón elogia al PP: «Bendita soledad»

La síntesis del discurso de Mazón ha llegado casi en el cierre. En concreto, en su respuesta al síndico del PP Pérez Llorca. El presidente valenciano ha dado las gracias a su grupo parlamentario «por ser reivindicativos con la Comunidad valenciana». «Bendita soledad» ha destacado tras mostrarse «orgulloso» de su grupo parlamentario, que le impulsa para «seguir trabajando por la senda de la libertad que, ¿saben qué?, es a lo que he venido».