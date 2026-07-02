Pérez Llorca impulsa la industria de defensa valenciana con una inversión de 100 millones de €

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca imprimirá un impulso sin precedentes a la industria de defensa valenciana con una inversión de 100 millones de euros. El objetivo de esa inversión es activar el plan estratégico del sector para que la autonomía se posicione en un papel estelar en el mapa europeo de este campo.

La inversión de 100 millones de euros ha sido anunciada por Juanfran Pérez Llorca en el marco de la presentación de Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad. Un escenario donde el jefe del Consell ha dejado clara su apuesta por la coordinación entre todos los agentes de esta industria para aprovechar las oportunidades de financiación que ahora mismo ofrece Europa y las inversiones en este campo. Es decir, generación de riqueza y creación de puestos de trabajo.

De hecho, durante su intervención, Pérez Llorca ha remarcado que la Comunidad Valenciana puede asumir «un papel de liderazgo en esta industria», a la vez que ha recordado que para ello no es necesario partir de cero «porque la base ya está», en clara referencia al talento, el conocimiento, las capacidades tecnológicas y las empresas «para atraer miles de millones de financiación europea para proyectos de defensa y seguridad».

El presidente del Consell ha expresado, en referencia a la alianza, que nace con la vocación de coordinar la acción de la Generalitat, empresas, cámaras de comercio, universidades, institutos tecnológicos y el conjunto del tejido productivo valenciano para aprovechar las oportunidades que ofrecen los programas nacionales y europeos en ese ámbito para «favorecer las capacidades industriales en inteligencia artificial y otros».

También ha anunciado que Valencia organizará por vez primera la Feria Internacional de la Industria Auxiliar de Defensa en 2027, un evento secundado por la Generalitat que «contribuirá a reforzar la visibilidad, permitirá a las empresas valencianas conectar con industrias de todo el mundo y potenciará el posicionamiento como polo industrial y tecnológico de un sector estratégico».

Finalmente, ha destacado Pérez Llorca que en el actual contexto internacional, marcado por nuevas amenazas, como los ciberataques, la desinformación o la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica europea, ha convertido a la seguridad y la defensa en un pilar estratégico para el desarrollo económico de los territorios.