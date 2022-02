Cuatro asociaciones de pediatras de la Comunidad Valenciana han mostrado su «indignación y rabia» a través de un escrito a la consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, que preside el socialista Ximo Puig, Ana Barceló, ante lo que consideran una nueva «falta de respeto» hacia sus trabajadores. En concreto, denuncian ser los últimos en conocer el plan de vacunación infantil. Una circunstancia que les afecta de lleno. El documento está sustentado por la Sociedad Valenciana de Pediatría, la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria y la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante. Y está dirigido tanto a Ana Barceló como a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a la Dirección General de Salud Pública, ambas direcciones generales dependientes de la citada Consejería de Sanidad valenciana.

Las sociedades firmantes revelan que el pasado viernes mantuvieron una reunión con la consejera Ana Barceló como miembros del Foro de Médicos de Atención Primaria (FOMAP-CV). Sostienen que en esa reunión trasladaron a Barceló la preocupación de los profesionales de la Pediatría por las continuas filtraciones de información que consideran relevante para los pediatras de Atención Primaria. Y afirman también que esa información siempre llega a los pediatras con retraso a través de los canales oficiales.

Arrancaron, según sostienen, la palabra de que a partir de esa reunión se tendría en cuenta la opinión de los pediatras de Atención Primaria ya que son, precisamente ellos, los profesionales directamente más implicados en la salud infantil y juvenil. De hecho, han acudido personalmente a los centros educativos como personal facultativo incluso en las circunstancias más complicadas «sin cubrir esos momentos por ningún sustituto, sobrecargando a los compañeros» y -añaden- con el mensaje a la población de que así se descarga el trabajo de Atención Primaria «cuando realmente se sobrecarga y más en un momento de altísima incidencia en la enfermedad».

Ante los supuestos cambios que se iban a producir en la segunda tanda de vacunación en centros educativos, los pediatras solicitaron información a la Dirección General de Salud Pública valenciana, desde donde se les transmitió -afirman- «que se tendría en cuenta nuestra opinión y se nos informaría adecuadamente». Sin embargo, añaden, esa información se hizo pública en menos de 24 horas tras haber mantenido esos contactos. Antes de que los profesionales de la Pediatría la conocieran.

Por ello, aseguran esos profesionales que han llegado a una situación «de hartazgo» debido tanto a las filtraciones como la «nula comunicación de protocolos vía oficial». Reprochan también las «incongruencias en protocolos donde no se cuenta casi nunca con la población pediátrica» y un sinfín de lo que califican de «irregularidades no deseables». Por todo ello, las sociedades pediátricas firmantes de esa carta han decidido ponerse «a un lado» y «no formar parte de la fotografía oficial de una Consejería que nos ningunea y nos deja de lado». Indican que ya son varios años de reuniones «que se quedan en palabras vacías, promesas no cumplidas y enormes esfuerzos» que entienden no se ven recompensados de ninguna forma. Reprochan, finalmente, que el Marco Estratégico presentado por la Consejería se «abandona la figura del pediatra y del enfermero pediátrico, carece de datos de menores de 15 años «y se vanagloria de ser una mejora y un avance».